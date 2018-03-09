Homenagem de prefeitura ao Dia da Mulher dá o que falar na internet

Cílios nos semáforos em homenagem ao Dia da Mulher Crédito: Aniele Nascimento | Gazeta do Povo

Uma homenagem realizada pela Prefeitura de Curitiba deu o que falar nas redes sociais, nesta quinta-feira (8). O governo estadual, em parceria com a Superintendência Municipal de Trânsito (Setran), instalou cerca de 42 cílios nos semáforos em comemoração ao Dia Internacional da Mulher.

Ao portal de notícias Gazeta do Povo, a coordenadora do setor de Política da Mulher, Ana Claudia Machado informou que os enfeites foram confeccionados por funcionárias da Secretaria da Família e Desenvolvimento Social, e tem como objetivo 'lembrar que o olhar feminino está em todo o lugar'.

Apesar da tentativa de homenagear as mulheres, os internautas não viram a campanha com bons olhos. "Olha, eu posso ser sem noção muitas vezes ao dia, mas pelo menos não tive a ideia de colocar cílios em semáforos pra homenagear as mulheres", disse uma internauta.

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