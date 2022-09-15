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Tragédia

Homem salva seis pessoas de afogamento, desaparece em rio e morre no Amapá

Ivan William Coelho, 36 anos, conseguiu salvar todas as pessoas que estavam no barco, mas, segundo testemunhas, começou a sentir cãibras, chegou a pedir ajuda, mas desapareceu na água
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

15 set 2022 às 06:33

Publicado em 15 de Setembro de 2022 às 06:33

Um homem de 36 anos morreu afogado após salvar a vida de seis pessoas que estavam em uma embarcação que naufragou no Amapá.
Segundo o Corpo de Bombeiros, Ivan William Coelho estava dentro de uma rabeta que vinha para a região de Porto do Lontra, área rural do Macapá, com sete pessoas embarcadas.
Ivan Willian, 36, morreu após embarcação naufragar na área rural de Macapá
Ivan Willian, 36, morreu após embarcação naufragar na área rural de Macapá Crédito: Reprodução
A cerca de 300 metros do porto de Porto do Lontra, a embarcação alagou e começou a naufragar.
William conseguiu salvar todas as pessoas que estavam no barco, mas, segundo testemunhas, começou a sentir cãibras, chegou a pedir ajuda, mas desapareceu na água.
O corpo do homem, que desapareceu na noite da segunda-feira (12), foi encontrado na terça-feira (13) por equipes do Corpo de Bombeiros.
Segundo publicações das redes sociais, Ivan William deixou a esposa e um filho. Ele foi velado na madrugada desta quarta-feira (14) na casa da avó, no município de Macapá.
"Parabéns meu guerreiro, por sua bravura, honestidade e por salvar a vida da minha irmã e do seu sobrinho. Obrigada por ser esse ser humano incrível", afirmou a cunhada da vítima em publicação de pesar nas redes sociais.

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