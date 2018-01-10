Homem que jogou mulher no metrô diz que agiu sob 'ordens do diabo'

O homem preso por empurrar uma mulher na frente de um trem do metrô de São Paulo disse, em depoimento à polícia, que agiu por "ordens do diabo". Imagens do circuito interno de câmeras do sistema de transporte mostram quando Sebastião José da Silva, de 55 anos, atira a vítima sobre os trilhos, enquanto uma composição se aproximava da plataforma, na estação Conceição, sentido Tucuruvi, nesta terça-feira (9).
O faxineiro foi detido por passageiros e por agentes de segurança do metrô e encaminhado à Delegacia de Polícia do Metropolitano (Delpom).
A vítima, identificada como Jussara Araújo Souza, de 23 anos, sofreu escoriações pelo corpo e está internada. Ela caiu em um vão entre os trilhos, escapando do impacto do trem, que passou por cima da mulher. A assessoria do Metrô SP ressaltou que um funcionário acionou o freio de emergência da composição ao ver o empurrão.
Segundo a delegacia, que registra ocorrências do metrô e da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), Sebastião foi levado ao fórum de São Paulo para audiência de custódia nesta quarta-feira. Ele foi autuado por tentativa de homicídio. Aos investigadores, o acusado negou a autoria do crime, apesar do flagrante. Há suspeitas de que o faxineiro sofra de problemas mentais. Sua ficha criminal, até então, não tinha anotações.
Com o incidente, a circulação de trens na estação Conceição foi interrompida de 14h43m a 15h11m. Neste intervalo, funcionários da estação socorreram a mulher, que foi parar debaixo do trem. Consciente, a vítima vestiu um colar cervical e foi levada em uma viatura do metrô até um pronto-socorro da região. Já o agressor foi entregue à polícia. O acusado não indicou parentes para serem avisados sobre a detenção. Retirada a passageira, a companhia normalizou o sistema de transporte no local.