Homem que fala mal de nordestinos em vídeo não é filho de Bolsonaro

É falso o vídeo que viralizou nas redes sociais com a mensagem de que um dos filhos de Jair Bolsonaro (PSL) ofendeu os moradores do Nordeste que votaram em Fernando Haddad (PT) no primeiro turno da eleição presidencial.

A checagem foi feita pelo Projeto Comprova, do qual o Gazeta Online é um dos 24 veículos parceiros. Esta verificação, em suas diferentes etapas, envolveu profissionais de Poder360, GaúchaZH, Folha de S. Paulo, Jornal do Commercio, Bandnews FM, SBT, UOL e O Povo. Você pode sugerir checagens pelo WhatsApp do Comprova: 11 97795-0022.

Homem que aparece em vídeo falando contra nordestinos não é filho de Bolsonaro Crédito: Reprodução

Na gravação, aparentemente feita por celular, um homem, que não se identifica como filho de Bolsonaro, usa palavras de baixo calão para criticar os eleitores de Fernando Haddad:

"Esses , desses baianos nordestinos, esses vagabundos do Nordeste, cara, votam tudo para esse Haddad. Então, por que que nós fazemos parte disso? Porque não separamos do Sudeste para baixo lá, Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba, Santa Catarina. Tudo Bolsonaro ganhou, entendeu? Por que que nós não separamos dessa corja de vagabundo que quer viver de Bolsa-Família, bolsa presidiário, bolsa drogado? Por que que nós estamos juntos com esses porcos que não produzem nada, velho? É só o Sul que trabalha nessa ... desse país e, lá em cima, só sombra e água fresca e bolsa. Cambada de petista "

Jair Bolsonaro tem cinco filhos, sendo uma mulher, e o Comprova comparou a imagem deles com a do homem que aparece no vídeo. Nenhum deles se parece com o autor, que não é identificado e nem foi localizado.

Carlos Bolsonaro, vereador no Rio de Janeiro, Eduardo Bolsonaro, deputado reeleito no último dia 7 com a maior votação da história da Casa, Flávio Bolsonaro, deputado estadual no Rio de Janeiro e eleito senador para a próxima legislatura, Jair Renan Bolsonaro, jovem de 19 anos que não está na política, e Laura Bolsonaro, filha mais nova do deputado e candidato à Presidência. Os filhos de Jair Bolsonaro são, vereador no Rio de Janeiro,, deputado reeleito no último dia 7 com a maior votação da história da Casa,, deputado estadual no Rio de Janeiro e eleito senador para a próxima legislatura, Jair Renan Bolsonaro, jovem de 19 anos que não está na política, e Laura Bolsonaro, filha mais nova do deputado e candidato à Presidência.