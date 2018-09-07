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Crime

Homem que atacou Bolsonaro alegou 'questões pessoais'

Adelio Bispo de Oliveira, de 40 anos, está detido em uma delegacia de Juiz de Fora; ele esfaqueou o candidato durante caminhada pelas ruas da cidade
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 set 2018 às 21:57

Publicado em 06 de Setembro de 2018 às 21:57

Faca usada pelo agressor contra o candidato do PSL Crédito: Reprodução
A Polícia Militar (PM) de Minas Gerais confirmou ao Estado que Adelio Bispo de Oliveira, de 40 anos, foi o responsável por esfaquear o presidenciável Jair Bolsonaro (PSL) no início da tarde desta quinta-feira, 6, em Juiz de Fora. O homem que atacou o presidenciável alegou, ao prestar depoimento à polícia, que agiu motivado por questões pessoais.
A informação foi dada pelo coronel Alexandre Nocelli, comandante da quarta região da Polícia militar de Juiz de Fora. O comandante confirmou que a segurança do candidato era feita por agentes da Polícia Federal, e não por policiais militares, e que a arma foi uma faca. Ainda de acordo com a PM, Adelio foi agredido enquanto era escoltado até a delegacia da Polícia Federal na cidade.
Bolsonaro caminhava pelas ruas do centro de Juiz de Fora e era carregado nos ombros quando Adelio se aproximou e desferiu uma facada na região do abdômen. A polícia informou que abrirá um inquérito para apurar o ataque ao candidato.
Em nota divulgada pela Polícia Federal (PF), a corporação afirma que Bolsonaro "contava com a escolta de policiais federais quando foi atingido por uma faca durante um ato público". A mensagem ainda diz que "o agressor foi preso em flagrante e conduzido para a Delegacia da PF naquele município. Foi instaurado inquérito policial para apurar as circunstâncias do fato."
Suposto autor do ataque a facada em Bolsonaro Crédito: Reprodução | Facebook

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