Homem ofende eleitores do PT e é advertido pela polícia no ES

"Ele passou por aqui durante a manhã inteira. Disse que ia metralhar todo mundo e que os petistas iam ser todos presos. Teve um momento em que ele parou o carro a a polícia pediu para que ele diminuísse o som, que estava tocando a música da campanha do, e circular", contou um eleitor que estava no local. "Foi então que ele ameaçou o policial e os agentes o levaram para um lugar menos tumultuado para conversar", completou.