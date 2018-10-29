Homem ofende eleitores do PT e é advertido pela polícia no ES

Uma confusão aconteceu no Sesi de
em
, na tarde deste domingo (28). De acordo com testemunhas, um homem passou de carro diversas vezes em frente à escola ofendendo eleitores do PT e foi advertido pela polícia. A
informou que não foram registradas ocorrências sobre o caso.
"Ele passou por aqui durante a manhã inteira. Disse que ia metralhar todo mundo e que os petistas iam ser todos presos. Teve um momento em que ele parou o carro a a polícia pediu para que ele diminuísse o som, que estava tocando a música da campanha do Bolsonaro, e circular", contou um eleitor que estava no local. "Foi então que ele ameaçou o policial e os agentes o levaram para um lugar menos tumultuado para conversar", completou.
Segundo a Sesp, o homem pode ter levado uma advertência verbal da polícia, mas nenhuma ocorrência tinha sido registrada até o momento.