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Vitória

Homem ofende eleitores do PT e é advertido pela polícia no ES

De acordo com testemunhas, um homem passou de carro diversas vezes em frente à escola ofendendo eleitores do PT e foi advertido pela polícia
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 out 2018 às 21:38

Publicado em 28 de Outubro de 2018 às 21:38

Uma confusão aconteceu no Sesi de
Jardim da Penha,
em
Vitória
, na tarde deste domingo (28). De acordo com testemunhas, um homem passou de carro diversas vezes em frente à escola ofendendo eleitores do PT e foi advertido pela polícia. A
Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp)
informou que não foram registradas ocorrências sobre o caso.
"Ele passou por aqui durante a manhã inteira. Disse que ia metralhar todo mundo e que os petistas iam ser todos presos. Teve um momento em que ele parou o carro a a polícia pediu para que ele diminuísse o som, que estava tocando a música da campanha do Bolsonaro, e circular", contou um eleitor que estava no local. "Foi então que ele ameaçou o policial e os agentes o levaram para um lugar menos tumultuado para conversar", completou.
Segundo a Sesp, o homem pode ter levado uma advertência verbal da polícia, mas nenhuma ocorrência tinha sido registrada até o momento.
Pequena confusão no Sesi de Jardim da Penha Crédito: Gisele Arantes

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