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Belo Horizonte

Homem morre dentro de máquina de moer carne em fábrica de Minas Gerais

Homem era funcionário de um fábrica de salgados e morreu enquanto trabalhava. O local foi isolado

Publicado em 10 de Março de 2020 às 11:43

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 mar 2020 às 11:43
Um homem de 53 anos morreu ao cair em um moedor de carne ligado, na fábrica de salgados em que trabalhava, na manhã desta terça-feira (10). O acidente aconteceu no bairro Guarani, Região Norte de Belo Horizonte, em Minas Gerais. As informações são do site Estado de Minas.
Rua Carimbé, em Belo Horizonte, onde homem morreu em fábrica de salgados Crédito: Reprodução / Google Street View
O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 10 horas. Segundo o Estado de Minas, a pessoa ligou para o 193 contou que o equipamento industrial foi desligado rapidamente após o acidente, mas a vítima já estava gravemente ferida e inconsciente.
Ainda de acordo com o jornal, o funcionário foi retirado do equipamento pelos bombeiros ainda com vida. O homem teve  parada cardiorrespiratória, os bombeiros realizaram manobras de reanimação, mas não tiveram sucesso. A morte foi confirmada por um médico do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O local foi isolado.
Com informações do Estado de Minas

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