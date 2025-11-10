Home
>
Brasil
>
Homem morre carbonizado após tentar assaltar Porsche e ser atingido por Mercedes

Homem morre carbonizado após tentar assaltar Porsche e ser atingido por Mercedes

Dupla em uma moto teria tentado assaltar motorista do Porsche, quando Mercedes que vinha atrás os atingiu. Mercedes e motocicleta bateram em parede e pegaram fogo

Imagem de perfil de Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

[email protected]

Publicado em 10 de novembro de 2025 às 07:59

O ocupante de uma moto morreu carbonizado após tentar assaltar um Porsche na avenida Presidente Altino, no bairro Jaguaré, na zona oeste de São Paulo, na manhã deste domingo (9).

Recomendado para você

Dupla em uma moto teria tentado assaltar motorista do Porsche, quando Mercedes que vinha atrás os atingiu. Mercedes e motocicleta bateram em parede e pegaram fogo

Homem morre carbonizado após tentar assaltar Porsche e ser atingido por Mercedes

Gleiber Júnior (Avante-BA) e o assessor dele, Diego Castro Reis, foram mortos neste domingo (9); assassinatos ocorreram em um sítio da família do político

Vereador e assessor são mortos a tiros em sítio na Bahia

O religioso participava de um encontro na residência de familiares quando a estrutura desabou; as causas do desabamento ainda estão sendo investigadas

Laje desaba em casa de família em Salvador e mata três, incluindo padre Carlos Augusto

De acordo com o boletim de ocorrência, dois homens em uma motocicleta, armados, seguiam o Porsche pela avenida.

Dupla em uma moto teria tentado assaltar motorista de Porsche, quando Mercedes que vinha atrás os atingiu. Carro e motocicleta bateram em parede e pegaram fogo
Dupla em uma moto teria tentado assaltar motorista de Porsche, quando Mercedes que vinha atrás os atingiu. Mercedes e motocicleta bateram em parede e pegaram fogo Crédito: Reprodução/TV Globo

Na altura do número 2.970, uma Mercedes que vinha atrás da Porsche teria percebido a tentativa de assalto e bateu na traseira da moto. Ainda segundo o registro policial, ambos se chocaram contra uma parede e pegaram fogo.

O homem na garupa da moto morreu no local, segundo o Corpo de Bombeiros. Ele teve o corpo carbonizado. O piloto da moto conseguiu fugir.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, foi apreendida uma arma de fogo municiada no local.

O caso foi registrado como tentativa de roubo, homicídio, legítima defesa, incêndio e apreensão/localização de veículo no 91º DP (Ceagesp).

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais