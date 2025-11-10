Caso em São Paulo

Homem morre carbonizado após tentar assaltar Porsche e ser atingido por Mercedes

Dupla em uma moto teria tentado assaltar motorista do Porsche, quando Mercedes que vinha atrás os atingiu. Mercedes e motocicleta bateram em parede e pegaram fogo

Publicado em 10 de novembro de 2025 às 07:59

O ocupante de uma moto morreu carbonizado após tentar assaltar um Porsche na avenida Presidente Altino, no bairro Jaguaré, na zona oeste de São Paulo, na manhã deste domingo (9).

De acordo com o boletim de ocorrência, dois homens em uma motocicleta, armados, seguiam o Porsche pela avenida.

Dupla em uma moto teria tentado assaltar motorista de Porsche, quando Mercedes que vinha atrás os atingiu. Mercedes e motocicleta bateram em parede e pegaram fogo Crédito: Reprodução/TV Globo

Na altura do número 2.970, uma Mercedes que vinha atrás da Porsche teria percebido a tentativa de assalto e bateu na traseira da moto. Ainda segundo o registro policial, ambos se chocaram contra uma parede e pegaram fogo.

O homem na garupa da moto morreu no local, segundo o Corpo de Bombeiros. Ele teve o corpo carbonizado. O piloto da moto conseguiu fugir.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, foi apreendida uma arma de fogo municiada no local.

O caso foi registrado como tentativa de roubo, homicídio, legítima defesa, incêndio e apreensão/localização de veículo no 91º DP (Ceagesp).

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta