Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Homem mata ex, a irmã dela e fere outras 2 mulheres em São Paulo
Tragédia

Homem mata ex, a irmã dela e fere outras 2 mulheres em São Paulo

As vítimas e o autor do crime foram levadas para um pronto-socorro, onde foi constada a morte da ex-mulher e a ex-cunhada. O atirador também morreu
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

10 out 2022 às 12:41

Publicado em 10 de Outubro de 2022 às 12:41

Um homem de 39 anos matou a ex-mulher, Evelyn Sousa da Silva, e a irmã dela na noite de sábado (8) no bairro de Pirajussara, em São Paulo, segundo a Polícia Civil. Edson Santiago da Luz Júnior ainda atirou contra outras duas mulheres que estavam na residência no momento do crime. Uma delas era a ex-sogra e a outra era uma visita.
De acordo com a SSP-SP (Secretaria de Segurança Pública de São Paulo), após a ação, Edson se suicidou. Todos os envolvidos foram levados ao hospital, onde foram constatadas as mortes de Edson, da ex-mulher e da ex-cunhada.
O caso foi registrado como feminicídio tentado e consumado e suicídio no 47º Distrito Policial em São Paulo
O caso foi registrado como feminicídio tentado e consumado e suicídio no 47º Distrito Policial em São Paulo Crédito: Reprodução/Google Street View
De acordo com testemunhas ouvidas pelo "Bom Dia SP", da TV Globo, Evelyn Sousa da Silva vinha sofrendo ameaças desde o fim do relacionamento com Edson. Vizinhos presenciaram o ataque e relataram que ouviram muitos tiros vindos da casa. "Acho que foram uns dez tiros mais ou menos. Foi muito terrível. Um susto e tanto", disse à TV uma pessoa que não quis se identificar.
"Eu peguei meu telefone, liguei pra polícia o mais rápido possível. A polícia chegou em questão de dez minutos. Eu cheguei a ver o rosto dele [Edson] na porta ainda", afirmou a testemunha.
Segundo a TV, a arma utilizada no crime estava com numeração raspada. O caso foi registrado como feminicídio tentado e consumado e suicídio no 47º Distrito Policial (Capão Redondo).
Em nota à reportagem, a SSP informou que "a autoridade policial está ouvindo familiares das vítimas e demais diligências estão em andamento para esclarecer todas as circunstâncias dos fatos."
Evelyn deixa um filho de 4 anos, que não estava na casa no momento do crime.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Petróleo e gás: ES deve receber R$ 38 bilhões em investimentos em nove projetos
Imagem de destaque
Silva é acusado de dívida de aluguel no ES; cantor nega cobrança, afirma portal
Imagem de destaque
"Precisamos da ajuda da extrema direita para eleger Pazolini", diz aliado do ex-prefeito

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados