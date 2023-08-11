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No Ceará

Homem lesionado na coluna após ser atingido por aparelho em academia recebe alta

Regilânio da Silva Inácio teve uma lesão gravíssima na região da lombar após ser atingido por um aparelho de 150 kg, perdendo o movimento das pernas
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

11 ago 2023 às 05:34

Publicado em 11 de Agosto de 2023 às 05:34

O motorista Regilânio da Silva Inácio, 42, recebeu alta do hospital onde estava internado, em Juazeiro do Norte (CE).
Regilânio foi atingido por um aparelho de 150 kg em uma academia de Juazeiro do Norte, no Ceará. Um vídeo de circuito interno da academia mostra o homem aguardando para usar o equipamento de musculação, enquanto a parte de cima da máquina cai sobre os ombros.
O personal trainer da 220 Fit, ocorreu o acidente, mostrou o funcionamento do equipamento e pontuou o episódio não teria sido falha da máquina, mas que ela não teria sido devidamente travada.
À reportagem, Regilânio celebrou o fato de ter sobrevivido ao acidente, e afirmou que sentiu como se estivesse "quebrando ao meio" após o aparelho cair sobre seu corpo.
"A pancada foi tão violenta, que senti eu sendo quebrando ao meio. Foi como as minhas pernas não fizessem mais parte de mim, tivessem fora do meu corpo. Graças a Deus foi um milagre a máquina não ter atingido a minha cabeça, talvez não estaria aqui pra contar a história", disse ele.
Homem teve coluna rompida após queda de pesos em máquina de academia; após cirurgia, ele consegue ficar sentado
Homem teve coluna rompida após queda de pesos em máquina de academia; após cirurgia, ele consegue ficar sentado Crédito: Reprodução

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