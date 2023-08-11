Homem lesionado na coluna após ser atingido por aparelho em academia recebe alta

O motorista Regilânio da Silva Inácio, 42, recebeu alta do hospital onde estava internado, em Juazeiro do Norte (CE).

Regilânio foi atingido por um aparelho de 150 kg em uma academia de Juazeiro do Norte, no Ceará. Um vídeo de circuito interno da academia mostra o homem aguardando para usar o equipamento de musculação, enquanto a parte de cima da máquina cai sobre os ombros.

Máquina cai e atinge ombros e pescoço de aluno em academia no Ceará https://t.co/jtMEWriyoG pic.twitter.com/d3s594idpf — Diário do Nordeste (@diarioonline) August 5, 2023

O personal trainer da 220 Fit, ocorreu o acidente, mostrou o funcionamento do equipamento e pontuou o episódio não teria sido falha da máquina, mas que ela não teria sido devidamente travada.

À reportagem, Regilânio celebrou o fato de ter sobrevivido ao acidente, e afirmou que sentiu como se estivesse "quebrando ao meio" após o aparelho cair sobre seu corpo.

"A pancada foi tão violenta, que senti eu sendo quebrando ao meio. Foi como as minhas pernas não fizessem mais parte de mim, tivessem fora do meu corpo. Graças a Deus foi um milagre a máquina não ter atingido a minha cabeça, talvez não estaria aqui pra contar a história", disse ele.