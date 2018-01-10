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Homem grava acidente incrível com morte de motociclista no DF

José Dimas Ribeiro dos Santos, 50 anos, pilotava uma Honda CB 300, em alta velocidade, pela contramão
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 jan 2018 às 09:57

Publicado em 10 de Janeiro de 2018 às 09:57

Homem grava acidente incrível com morte de motociclista no DF Crédito: Reprodução
Um motociclista que pilotava na contramão morreu ao bater de frente com um veículo na BR-020, entre a cidade de Formosa, em Goiás, e Brasília. Um vídeo (veja abaixo), gravado por um motorista de outro veículo, que transitava na via contrária, mostra o motociclista dirigindo uma Honda CB 300 em alta velocidade. A gravação segue o condutor, José Dimas Ribeiro dos Santos, 50 anos, por alguns metros, até o momento em que ele é arremessado após colidir com um Fiat Palio.
O acidente ocorreu às 13h desta terça (09). José Dilmas morreu no local. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, poucos minutos antes da colisão, a Central recebeu denúncias de que o condutor da motocicleta teria saído embriagado de um restaurante no km 57 da BR-020, e seguido em direção Brasília na contramão, utilizando a pista com destino à Formosa.
No Palio estavam três pessoas. uma delas, Graziella Kirschner, de 25 anos, teve ferimentos graves após o acidente. Ela foi socorrida e transportada pelo Corpo de Bombeiros Militares para o Hospital Regional de Sobradinho (HRS) com um corte no rosto, edema na cabeça e fratura na perna esquerda.
Com informações do Correio Braziliense
 

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