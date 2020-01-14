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Susto em Brasília

Homem foi detido ao tentar invadir Palácio da Alvorada no domingo

Segundo relatos feitos à reportagem, o homem estava aparentemente embrigado. Ele conseguiu ultrapassar as grades de acesso ao perímetro de segurança e o espelho d'água
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 jan 2020 às 21:34

Publicado em 13 de Janeiro de 2020 às 21:34

Palácio da Alvorada, residência oficial da Presidência da República Crédito: Divulgação
O Palácio da Alvorada, residência oficial da Presidência da República, sofreu uma tentativa de invasão na noite deste domingo (12). Por volta das 22h, um homem ultrapassou as grades de acesso ao perímetro de segurança e chegou a passar do espelho d'água que separa o edifício principal da área de visitação aberta ao público.
Ele foi detido pela segurança presidencial no gramado central. A área verde se estende por cerca de 300 metros até a entrada principal do palácio. Segundo relatos feitos à reportagem, o homem estava aparentemente embrigado e não sofreu escoriações graves. Após ser contido, foi levado à Polícia Federal e, posteriormente, ao Hospital Regional da Asa Norte.
O Gabinete de Segurança Institucional informou que, antes de transpor o espelho d'água, o homem, cujo nome não foi divulgado, foi advertido pelos agentes de segurança e pela guarda militar para que parasse.

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Em viagem ao litoral de São Paulo, o presidente Jair Bolsonaro e a sua filha caçula, Laura, não estavam no Alvorada no momento da tentativa de invasão.  A primeira-dama Michelle Bolsonaro, que não acompanhou o marido e a filha, estava em Brasília.
Em 2017, durante a gestão de Michel Temer, um adolescente também tentou invadir o Alvorada. Com um carro, ele ultrapassou a grade de proteção e estacionou na área interna, sendo detido pela segurança presidencial.
Temer, no entanto, não morava no palácio presidencial. Depois de assumir a Presidência, ele preferiu permanecer no Palácio do Jaburu, residência oficial da Vice-Presidência.

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