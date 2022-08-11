Homem encontrado morto em BH é o assassino de Barbara Victoria, afirma delegado

BELO HORIZONTE, MG (FOLHAPRESS) - O homem de 50 anos encontrado morto em Belo Horizonte no último dia 3 é o assassino da menina Barbara Victoria Vitalino Rodrigues, 10, que teve o corpo encontrado em um matagal de Ribeirão das Neves, na região metropolitana da capital, um dia antes.

As informações são do delegado responsável pelas investigações, Fábio Werneck. O homem, identificado como Paulo Sérgio de Oliveira, forneceu voluntariamente material para realização de exame de DNA um dia antes de morrer. Ele teria cometido suicídio.

O resultado foi confrontado com secreções encontradas no corpo de Barbara. Ela foi estuprada e morreu enforcada.

As investigações concluíram ainda que o corpo foi jogado no matagal ainda no domingo (31), data em que Barbara desapareceu depois de sair de casa por volta das 17h30 para ir à padaria.

As investigações ainda não apontaram exatamente como ocorreu o encontro de Oliveira com a criança e o que o homem teria feito para conseguir a atenção dela.

Também não há confirmação sobre o local onde ocorreram o estupro e o assassinato.

Imagens de câmeras de segurança mostram Barbara na padaria e correndo por uma calçada. Amigos da família dela disseram no velório que ela tinha o hábito de se deslocar assim e que isso não teria relação com o encontro com Oliveira. Outra gravação registra os dois conversando.

Ainda há apurações a serem feitas, e o inquérito não será encerrado. A polícia não descartou a possibilidade de que outra pessoa tenha participação na morte de Barbara, o que poderia ter ocorrido, por exemplo, no transporte do corpo até o matagal.

A investigação apura, com base também em imagens de câmeras de segurança, se um carrinho de mão foi utilizado para levar o corpo até o local onde foi deixado.

O assassino de Barbara, conforme as conclusões da Polícia Civil, chegou a ser levado para uma delegacia na segunda (1º). Depois de ouvido, foi liberado. "Até então não havia provas de que havia cometido nenhum crime", justificou o delegado.

O responsável pelas investigações confirmou que Oliveira tinha feito um serviço elétrico na casa da família de Barbara na sexta (29). Familiares informaram à corporação, no entanto, que a mãe da menina e outras pessoas estavam na casa e que em momento algum os dois teriam ficado sozinhos.