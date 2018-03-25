Homem ejacula no pé de jovem em metrô no Rio de Janeiro

Jovem chora em delegacia Crédito: Arquivo pessoal

Uma jovem foi violada dentro de um vagão do metrô no Rio por um homem que ejaculou no pé dela, na noite da última quinta-feira. A estudante Marcelly Chaves, de 23 anos, estava voltando da faculdade quando sofreu o abuso.

"Peguei o metrô na estação São Cristóvão e ele entrou comigo. Ele ficou do meu lado esquerdo e ficou me olhando muito. Quando virei para reclamar, vi que ele estava ejaculando. Sujou meu pé e a perna dele", conta a moradora de Del Castilho.

A jovem, ao ver a cena, gritou por ajuda, e o homem foi detido na estação Triagem. Ele foi levado para a Cidade da Polícia, mas uma atendente informou que era preciso registrar o caso na 25ª DP (Engenho Novo). Marcelly foi levada para lá pelos agentes do Metrô Rio, enquanto o homem estava na viatura com PMs.

"Depois de algumas horas que eu estava esperando eles chegaram, me ligaram avisando que o pneu da viatura havia furado. Depois, falaram que precisaram levá-lo para o hospital porque estava machucado. Mas ele só tinha um arranhão no rosto", diz Marcelly.

Uma imagem do suspeito enquanto eles estavam na Cidade da Polícia mostra o homem sem ferimentos. Marcelly, às 4h, desistiu de registar a ocorrência. O homem foi solto. Ela contou que uma amigou ligou para ela ontem avisando que viu a mesma pessoa dentro de um ônibus assediando outras mulheres.

"Depois de muita gente me dizer que não ia dar em nada, desisti. Eu tinha sido abusada, já era 4 horas da manhã e estava só com os seguranças do metrô. Hoje que eu liguei e registrei uma denúncia no 180, a Central de Atendimento à Mulher", diz.

A jovem fez um relato do caso no Facebook que atingiu 31 mil compartilhamentos. O Metrô Rio afirmou que permanece à disposição dela, caso queira novamente tentar registrar a ocorrência.

A Polícia Civil informou que o delegado Marcus Neves, titular da 25ªDP (Engenho Novo), vai instaurar uma sindicância para apurar eventual desvio de conduta dos servidores do plantão e possíveis infrações administrativas. Além disso, o delegado determinou aos agentes que localizassem a vítima para que fosse formalizada a ocorrência. Em novembro, a Polícia Civil registrou um caso semelhante como estupro de vulnerável.

Confira a nota completo do Metrô Rio

Um homem acusado de assédio a uma cliente foi retirado de dentro de uma composição, pelos agentes de segurança do MetrôRio, na noite da última quinta-feira (22/03), na estação Triagem. A polícia foi acionada e o levou para a Cidade da Polícia, no Jacaré. A vítima e as testemunhas também foram para o local, em um carro do MetrôRio.

Durante todo o tempo em que estiveram na Cidade da Polícia e na 25ª DP (para onde foram encaminhados depois), os funcionários da Concessionária prestaram assistência à vitima. O Metrô Rio permanece à disposição dela, caso queira novamente tentar registrar a ocorrência.