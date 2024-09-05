Homem é suspeito de tentar matar ex com chumbinho e colar boca dela com Super Bonder

A Polícia Civil de São Paulo investiga um homem de 43 anos por tentar matar a ex-mulher, de 31 anos, ao colocar chumbinho (veneno) na Coca-Cola que ela tomava. Os investigadores seguem na linha de violência doméstica, lesão corporal e tentativa de homicídio qualificado.

O boletim de ocorrência foi registrado em 19 de agosto na 8ª Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de São Mateus, zona leste da capital paulista. De acordo com o documento obtido pelo jornal Estadão, a vítima foi buscar o filho de 7 anos na casa do ex-marido por volta das 20h. Ele ofereceu o refrigerante para ela, que sentiu gosto estranho ao ingerir a bebida.

Caso foi registrado na 8ª Delegacia da Mulher de São Mateus, zona leste da capital Crédito: Reprodução via Google Street View

Ao ouvir a queixa da ex-mulher, o homem teria dito que colocou chumbinho no copo e que ela morreria. Na sequência, o homem tentou colar a boca da vítima com Super Bonder. No entanto, ela conseguiu se desvencilhar e o produto caiu nos olhos do filho do casal.

Mãe e filho foram socorridos ao Assistência Médica Ambulatorial (AMA) Sapopemba por vizinhos que chamaram Uber. Eles estão fora de perigo. De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), o chumbinho é um produto clandestino e "não deve ser utilizado sob nenhuma circunstância".