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Em São Paulo

Homem é suspeito de tentar matar ex com chumbinho e colar boca dela com Super Bonder

Suspeito tentou calar sua ex-companheira para ela não pedir ajuda, segundo o boletim de ocorrência registrado na Delegacia de Defesa da Mulher na zona leste de São Paulo
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

05 set 2024 às 07:36

Publicado em 05 de Setembro de 2024 às 07:36

A Polícia Civil de São Paulo investiga um homem de 43 anos por tentar matar a ex-mulher, de 31 anos, ao colocar chumbinho (veneno) na Coca-Cola que ela tomava. Os investigadores seguem na linha de violência doméstica, lesão corporal e tentativa de homicídio qualificado.
O boletim de ocorrência foi registrado em 19 de agosto na 8ª Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de São Mateus, zona leste da capital paulista. De acordo com o documento obtido pelo jornal Estadão, a vítima foi buscar o filho de 7 anos na casa do ex-marido por volta das 20h. Ele ofereceu o refrigerante para ela, que sentiu gosto estranho ao ingerir a bebida.
Caso foi registrado na 8ª Delegacia da Mulher de São Mateus, zona leste da capital
Caso foi registrado na 8ª Delegacia da Mulher de São Mateus, zona leste da capital Crédito: Reprodução via Google Street View
Ao ouvir a queixa da ex-mulher, o homem teria dito que colocou chumbinho no copo e que ela morreria. Na sequência, o homem tentou colar a boca da vítima com Super Bonder. No entanto, ela conseguiu se desvencilhar e o produto caiu nos olhos do filho do casal.
Mãe e filho foram socorridos ao Assistência Médica Ambulatorial (AMA) Sapopemba por vizinhos que chamaram Uber. Eles estão fora de perigo. De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), o chumbinho é um produto clandestino e "não deve ser utilizado sob nenhuma circunstância".
Ainda segundo publicação da Anvisa, a venda do produto ilegal é feita por "quadrilhas de contraventores, que adquirem o produto de forma criminosa (através de roubo de carga, contrabando a partir de países vizinhos ao Brasil ou desvio das lavouras), fracionam e/ou diluem e revendem no comércio informal. Algumas casas agrícolas irresponsáveis também comercializam às escondidas este veneno, agindo igualmente de forma clandestina".

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