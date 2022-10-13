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No Mato Grosso do Sul

Homem é suspeito de atirar contra jovens após receber bom-dia

Segundo a Polícia Civil, em depoimento, o suspeito alegou que achava que seria assaltado
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

13 out 2022 às 07:54

Publicado em 13 de Outubro de 2022 às 07:54

Um homem de 33 anos foi preso suspeito de atirar em três jovens depois de ser cumprimentado com um bom dia. O caso ocorreu na manhã desta terça-feira (11), em Dourados (a 229 km de Campo Grande), em Mato Grosso do Sul.
Segundo a Polícia Civil, em depoimento, o suspeito alegou que achava que seria assaltado.
Delegacia em Dourados, Mato Grosso do Sul; homem foi preso sob suspeita de atirar contra jovens após bom-dia
Delegacia em Dourados, Mato Grosso do Sul; homem foi preso sob suspeita de atirar contra jovens após bom-dia Crédito: Divulgaçao
De acordo com o registro policial, o trio passou na frente da casa do homem, que estava sentado em uma área, e o cumprimentou com um bom dia. Depois, o homem entrou em um carro, pegou uma arma e passou a persegui-los com o veículo, realizando vários disparos.
A polícia foi acionada e encontrou o suspeito, a arma e as cápsulas deflagradas. A Polícia Civil disse que o homem alegou que os jovens tentaram entrar pelo portão da casa dele e, por isso, pensou que seria assaltado.
Ainda em depoimento, ele negou as acusações e afirmou que apenas realizou quatro disparos para o alto.
Ele foi preso em flagrante, e o caso, registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) como tentativa de homicídio e posse ou porte ilegal de arma de fogo.
Ainda de acordo com a Polícia Civil, nenhum dos jovens foi atingido pelos disparos.

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