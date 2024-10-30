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Perigo

Homem é preso transportando 80 dinamites em um táxi no centro de São Paulo

A suspeita é a de que o material seria usado em assaltos a caixas eletrônicos. As 80 bananas de dinamite estavam em uma mala no porta-malas do táxi, sendo dez já preparadas para uso
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

30 out 2024 às 06:20

Publicado em 30 de Outubro de 2024 às 06:20

A Polícia Civil de São Paulo prendeu na tarde desta terça-feira, 29, um homem que transportava 80 dinamites em um táxi na Avenida Rudge, no centro da capital paulista. O material foi apreendido e o homem preso não foi identificado, o que impediu que a reportagem tivesse contato com a defesa dele.
A abordagem foi feita por policiais civis do 77.° Distrito Policial (Santa Cecília) e pelo Grupo Especial de Reação (GER), do Dope, que auxiliou na operação com manuseio dos materiais.
Dinamite encontrada em carro próximo do Fórum da na Barra Funda
Dinamite encontrada em carro próximo do Fórum da na Barra Funda Crédito: Reprodução/Brasil Urgente/Band
Os agentes encontraram com o suspeito 70 bisnagas de emulsão encartuchada em uma mala, 10 bisnagas com cordel detonante, dois rádios comunicadores, duas capas de coletes balísticos, quatro balaclavas e dois fones de ouvido.
A Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP) informou que o caso ainda está sendo registrado, e que fornecerá mais detalhes após a conclusão do boletim de ocorrência.

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