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Em São Paulo

Homem é preso suspeito de esquartejar e queimar corpo de pedreiro

Homem de 26 anos afirmou que discussão ocorreu após ele ter repreendido a vítima, que estava ‘cantando’ uma mulher casada em bar de Mongaguá

Publicado em 03 de Outubro de 2023 às 06:20

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

03 out 2023 às 06:20
Um homem de 26 anos foi preso suspeito de esfaquear e esquartejar o corpo de um pedreiro em uma casa localizada no bairro Balneário Itaóca, em Mongaguá, no litoral de São Paulo.
Policiais militares foram acionados pelo Corpo de Bombeiros para uma ocorrência de incêndio na casa da vítima.
Imagens registradas por uma câmera de segurança da rua mostram o suspeito fugindo da casa da vítima após o crime
Imagens registradas por uma câmera de segurança da rua mostram o suspeito fugindo da casa da vítima após o crime Crédito: Reprodução
No local, os PMs encontraram as chamas contidas pelos bombeiros e o corpo da vítima carbonizado dentro do imóvel. O crime foi registrado na madrugada deste domingo (1º).
O suspeito teria matado a vítima após uma discussão, segundo informações da TV Globo. Imagens registradas por uma câmera de segurança da rua mostram o suspeito fugindo da casa da vítima após o crime.
A Polícia Militar localizou o suspeito na avenida Monteiro Lobato, horas após o crime. Segundo a SSP (Secretaria de Segurança Pública) de São Paulo, ele confessou o crime e foi conduzido à delegacia, onde teve a prisão decretada.
A perícia no local recolheu quatro facas e uma lâmina. O corpo do pedreiro foi encaminhado ao IML (Instituto de Medicina Legal). O caso foi registrado como homicídio e destruição, subtração ou ocultação de cadáver na Delegacia de Polícia de Mongaguá.

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