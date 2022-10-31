Homem é preso por matar primo e três crianças em vingança após perder emprego

Um homem de 39 anos e três crianças de 7, 9 e 11 anos, todas da mesma família, foram assassinados na madrugada deste domingo (30) em uma casa de Santa Luzia, em Minas Gerais.
O vizinho da família, um homem de 25 anos, que também é primo do homem morto, foi preso por suspeita de cometer o crime. O caso foi registrado no bairro de Vila Olga, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.
A mãe das crianças estava trabalhando no momento do crime e encontrou os corpos quando chegou em casa, de madrugada.
O homem morto era pai de uma das crianças e padrasto das outras duas. Os corpos foram recolhidos pelo Instituto Médico Legal e o caso foi encaminhado para a Delegacia Regional de Polícia Civil de Santa Luzia.
Vingança
Segundo o portal UOL, a Polícia Civil informou que o homem teria cometido os crimes para se vingar, depois que a vítima de 39 anos supostamente contribuiu para sua demissão em uma empresa da região. O suspeito, que morada no andar superior da casa, também teria afirmado que matou as crianças devido ao barulho que elas faziam, no andar térreo da residência.