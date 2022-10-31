Homem é preso por matar primo e três crianças em vingança após perder emprego

Um homem de 39 anos e três crianças de 7, 9 e 11 anos, todas da mesma família, foram assassinados na madrugada deste domingo (30) em uma casa de Santa Luzia, em Minas Gerais.

O vizinho da família, um homem de 25 anos, que também é primo do homem morto, foi preso por suspeita de cometer o crime. O caso foi registrado no bairro de Vila Olga, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

As vítimas, um padrasto e seus 3 enteados, foram encontrados mortos ontem em Santa Luzia (MG); Suspeito é primo de homem morto Crédito: Google Street View/Reprodução

A mãe das crianças estava trabalhando no momento do crime e encontrou os corpos quando chegou em casa, de madrugada.

O homem morto era pai de uma das crianças e padrasto das outras duas. Os corpos foram recolhidos pelo Instituto Médico Legal e o caso foi encaminhado para a Delegacia Regional de Polícia Civil de Santa Luzia.

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