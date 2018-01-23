Homem é preso em flagrante arrastando cachorro em moto

Cachorro é arrastado por moto. O animal estava sagrando e com as patas machucadas Crédito: Divulgação | Polícia Militar

Um homem foi preso em flagrante por maus-tratos contra animais na cidade de Londrina, no Paraná, na manhã de segunda-feira (22). O suspeito trafegava em uma motocicleta na Avenida Angelina Ricci Vezozzo e arrastava um cachorro por uma corda.

O envolvido foi contido por pessoas que viram a situação e chamaram a polícia. De acordo com a denúncia, o suspeito de 61 anos abandonaria o animal, que estava com as patas machucadas e sangrando, em uma chácara da região. A Polícia Ambiental também foi acionada.