Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Homem é preso em flagrante arrastando cachorro em moto
Maus tratos

Homem é preso em flagrante arrastando cachorro em moto

O animal foi encaminhado para uma ONG de proteção de animais
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 jan 2018 às 20:40

Publicado em 23 de Janeiro de 2018 às 20:40

Cachorro é arrastado por moto. O animal estava sagrando e com as patas machucadas Crédito: Divulgação | Polícia Militar
Um homem foi preso em flagrante por maus-tratos contra animais na cidade de Londrina, no Paraná, na manhã de segunda-feira (22). O suspeito trafegava em uma motocicleta na Avenida Angelina Ricci Vezozzo e arrastava um cachorro por uma corda.
O envolvido foi contido por pessoas que viram a situação e chamaram a polícia. De acordo com a denúncia, o suspeito de 61 anos abandonaria o animal, que estava com as patas machucadas e sangrando, em uma chácara da região. A Polícia Ambiental também foi acionada.
O homem foi levado para a delegacia e o cachorro encaminhado para uma ONG de proteção de animais para atendimento veterinário.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Saiba quem vai assumir a Secretaria de Esportes no governo do ES
Imagem de destaque
O que Trump pode fazer militarmente se Irã não responder a seu ultimato
Imagem de destaque
Trump concorda com cessar-fogo de 15 dias com Irã e diz que Estreito de Ormuz será reaberto

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados