Um homem foi morto por um policial militar após uma confusão em um motel na zona norte de São Paulo na manhã desta segunda-feira (5).

O homem de 36 anos foi morto a tiros após reagir a uma abordagem da PM, segundo a polícia. A corporação foi chamada para atender a uma ocorrência de agressão no estabelecimento, localizado na avenida Jornalista Paulo Zingg, São Domingos.

Homem é morto por PM após confusão em motel de São Paulo Crédito: Reprodução/Google Street View

Homem estava com pedaço de vidro na mão, diz a SSP (Secretaria da Segurança Pública) de SP. A pasta informou que os policiais se depararam com a cena quando chegaram ao quarto para averiguar o caso.

Houve confusão, e o homem teria partido em direção aos agentes. Um deles revidou e o acertou com um tiro, informou a SSP-SP.

Funcionários do motel relataram que chamaram a polícia após ouvirem gritos e barulhos de estilhaço vindos do quarto. Uma mulher estava na suíte com o homem morto pela polícia.

A mulher, de 24 anos, não identificada, foi encaminhada a um hospital com ferimentos pelo corpo. Segundo a polícia, havia indícios de violência doméstica na ocorrência -a jovem tinha fraturas nos braços.

DHPP (Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa) vai investigar o caso. Um inquérito policial militar também foi lavrado e a arma utilizada pelo PM que atirou no homem foi apreendida para perícia. O caso foi registrado como morte decorrente de intervenção policial, resistência e violência doméstica.

A administração do Motel Xok's confirmou ao UOL o ocorrido. Um funcionário disse que acionou a polícia logo após ouvir pedidos de socorro. O estabelecimento ainda informou que teve um prejuízo de R$ 4.000, já que espelhos e móveis foram quebrados.

Caso semelhante

Um caso semelhante aconteceu no mesmo estabelecimento em fevereiro deste ano. À época, um homem de 36 anos foi preso em flagrante por feminicídio após a namorada de 24 anos ter sido encontrada morta no quarto do motel.