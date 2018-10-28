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Eleições 2018

Homem é morto durante carreata pró-Haddad no Ceará

Inúmeras pessoas presenciaram o crime. Não há relatos de outros feridos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 out 2018 às 10:36

Publicado em 28 de Outubro de 2018 às 10:36

O jovem tinha 23 anos e foi morto durante uma carreata Crédito: Reprodução / Facebook
Um homem foi morto no início da noite deste sábado, 27, durante uma carreata em favor do candidato à Presidência pelo PT, Fernando Haddad, em Pacajus, região metropolitana de Fortaleza. A vítima foi identificada como Charlione Lessa Albuquerque, de 23 anos.
Conforme relatos de familiares e amigos que acompanhavam a carreata, a vítima estava num carro ao lado da mãe quando um homem desceu de outro veículo e efetuou diversos disparos. Inúmeras pessoas presenciaram o crime. Não há relatos de outros feridos. Charlione, que trabalhava como servente de pedreiro na capital cearense, chegou a ser socorrido a um hospital da região, mas não resistiu aos ferimentos.
Policiais militares confirmaram a ocorrência, mas não souberam informar a motivação do crime. Equipes da Polícia Militar do Ceará e do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) fazem diligências para identificar e prender o autor do homicídio.

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