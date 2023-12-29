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Em Santa Catarina

Homem é morto a pauladas por suspeito que estava na 'saidinha'

Ainda de acordo com a Polícia Militar, o suspeito do crime já cumpre outra pena em uma penitenciária da região, mas estava em liberdade pelo benefício da saída temporária de Natal
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

29 dez 2023 às 18:00

Publicado em 29 de Dezembro de 2023 às 18:00

Um homem de 23 anos morreu após ser atacado a pauladas durante um roubo em Balneário Camboriú, litoral catarinense. O caso é investigado pela Polícia Civil como latrocínio. A Polícia Militar diz que o autor já foi identificado.
Vítima foi agredida após reagir a assalto. Gustavo Ernst caminhava pelo bairro dos Municípios quando foi abordado pelo suspeito querendo levar sua pochete, informou a PM. Inicialmente, Gustavo reagiu e não permitiu o roubo. Alguns minutos depois, o homem voltou com um pedaço de madeira e golpeou a cabeça da vítima.
Suspeito estava sob efeito de drogas quando abordou Gustavo. Ainda de acordo com a Polícia Militar, o suspeito do crime já cumpre outra pena em uma penitenciária da região, mas estava em liberdade pelo benefício da saída temporária de Natal.
O crime aconteceu na manhã do dia 26. O caso só chegou ao conhecimento da PM na quarta-feira (27) após a mãe da vítima, que mora no Paraná, chegar à cidade e registrar Boletim de Ocorrência junto a Polícia Civil.
A vítima, ensanguentada no chão, ainda conseguiu fazer uma ligação por vídeo para um amigo. O amigo, que não teve identidade divulgada, após a chamada, passou a procurar por Gustavo em hospitais da região.
No hospital, Gustavo teria dito para o amigo que o homem que o atacou estava com um gorro de Papai Noel. A vítima deu entrada no hospital Ruth Cardoso, no dia do ocorrido, após atendimento do Samu. Na quarta, funcionários do hospital relataram que a vítima não resistiu aos ferimentos e morreu por traumatismo craniano. O hospital Ruth Cardoso afirmou estar sem efetivo para atendimento a imprensa pelo recesso de fim de ano e não deu detalhes da ocorrência.
Com a constatação da morte, a família de Gustavo, que vive no Paraná, foi avisada. Só após a chegada da mãe da vítima a Balneário Camboriú, no dia 27, que um Boletim de Ocorrência foi registrado. A reportagem tenta contato com a Polícia Civil. Se houver retorno, o texto será atualizado.

Suspeito identificado

A Polícia Militar de Balneário Camboriú disse que conseguiu identificar o suspeito a partir de câmeras de segurança da região.
À reportagem, o 12° Batalhão da PM disse não ter posse das imagens, já que o caso é investigado pela Polícia Civil. Contudo, a PM confirmou que o Samu atendeu um homem sob efeito de drogas e com as mesmas características do suspeito no dia da ocorrência e que, após cruzar as informações, conseguiu chegar à identidade do homem.
O suspeito do crime é usuário de drogas e cumpre pena por furto e lesão corporal. Ainda segundo a PM, o homem estava em liberdade desde o dia 20 de dezembro beneficiado pela saída temporária de Natal. Após o fim do período, ele se apresentou, no dia 27, no Complexo Penitenciário da Canhanduba, em Itajaí. Não foi informado se o suspeito confirmou o crime.
Mesmo cumprindo pena por outro crime, o suspeito poderá responder pelo latrocínio -roubo seguido de morte.
Em uma rede social, a mãe prestou homenagens ao filho e anunciou o sepultamento de Gustavo. O enterro da vítima aconteceu nesta sexta-feira (29), em Londrina, terra natal do jovem.
"Obrigada por cada milésimo de segundo que tive o privilégio de ser sua mãe", disse Rachel Ernst, mãe da vítima.

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