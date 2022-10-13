Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Homem é flagrado de terno pulando sacadas em arranha-céu nos EUA
Não é filme de ação...

Homem é flagrado de terno pulando sacadas em arranha-céu nos EUA

Segundo imprensa local, a 'aventura' faz parte do trabalho dele
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

13 out 2022 às 10:07

Publicado em 13 de Outubro de 2022 às 10:07

Não é filme de ação, mas poderia ser. Um homem de terno e sapato foi flagrado pulando sacadas no alto de um arranha-céu de Nova York, nos Estados Unidos. O vídeo viralizou e chamou a atenção da imprensa local que foi tentar descobrir quem era ele e o motivo daquilo.
Nas imagens, filmadas pelo cineasta Erik Ljung, o homem vai pulando o telhado até chegar a uma janela. Na sequência, a câmera abre para revelar a altura do prédio. Felizmente, não houve incidentes.
O corajoso é Joseph Smizaski, 60, um diretor de operações de uma empresa de impermeabilização. Entrevistado pelo NBC 4 New York, como registra o La Nacion, ele disse que estava apenas exercendo seu ofício e "certificando-se de que o trabalho foi feito corretamente".
"Eu não tinha ideia de que iria viralizar", disse. "Sei o que estou fazendo, porque faço isso há 42 anos. As pessoas têm vazamentos e eu resolvo esses problemas. Passei pelo mesmo prédio [nos telhados] mais de 100 vezes", explicou. "Quero ir para casa todos os dias com minha família e meus filhos, é apenas parte do negócio", concluiu.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Salada com proteína: 3 receitas saudáveis e nutritivas para o jantar 
Professor, sala de aula, educação
STF estende piso nacional a professores temporários da educação básica da rede pública
Geely EX5 DM-i 2026
Geely anuncia preços partindo de R$ 189.990 para o EX5 EM-i com autonomia de 1.300 km

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados