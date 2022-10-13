Homem é flagrado de terno pulando sacadas em arranha-céu nos EUA

Não é filme de ação, mas poderia ser. Um homem de terno e sapato foi flagrado pulando sacadas no alto de um arranha-céu de Nova York, nos Estados Unidos. O vídeo viralizou e chamou a atenção da imprensa local que foi tentar descobrir quem era ele e o motivo daquilo.

Nas imagens, filmadas pelo cineasta Erik Ljung, o homem vai pulando o telhado até chegar a uma janela. Na sequência, a câmera abre para revelar a altura do prédio. Felizmente, não houve incidentes.

O corajoso é Joseph Smizaski, 60, um diretor de operações de uma empresa de impermeabilização. Entrevistado pelo NBC 4 New York, como registra o La Nacion, ele disse que estava apenas exercendo seu ofício e "certificando-se de que o trabalho foi feito corretamente".