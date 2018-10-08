Homem é detido por filmar voto com tablet em Linhares

Um eleitor de 39 anos foi detido e teve o tablet apreendido por filmar o próprio voto na manhã deste domingo (07) em Linhares, no Norte do Estado. Segundo informações da Polícia Militar, o caso aconteceu na EMEF Zeferino Batista Fiorot, no bairro Santa Cruz.
O homem foi interrompido pelos mesários quando eles perceberam que o aparelho estava sendo usado para registrar o voto. O eleitor foi impedido de continuar a votar e a PM foi acionada.
Ao chegar à escola, os militares viram o vídeo gravado com o tablet e encaminharam o homem para a 16ª Delegacia Regional de Linhares para que fossem tomadas as devidas providências judiciais. Ele assinou termo circunstanciado e foi liberado.
A LEI
A legislação eleitoral proíbe que os eleitores entrem na cabine de votação com o celular ou qualquer outro instrumento que possa comprometer o sigilo do voto. Leia o trecho da Lei das Eleições que fala sobre a regra:
Art. 91-A. No momento da votação, além da exibição do respectivo título, o eleitor deverá apresentar documento de identificação com fotografia. (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009) Parágrafo único. Fica vedado portar aparelho de telefonia celular, máquinas fotográficas e filmadoras, dentro da cabina de votação. (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009).