Homem é detido por filmar voto com tablet em Linhares

EMEF Zeferino Batista Fiorot, em Linhares, onde homem gravou o próprio voto Crédito: Brunela Alves

Um eleitor de 39 anos foi detido e teve o tablet apreendido por filmar o próprio voto na manhã deste domingo (07) em Linhares, no Norte do Estado. Segundo informações da Polícia Militar, o caso aconteceu na EMEF Zeferino Batista Fiorot, no bairro Santa Cruz.

O homem foi interrompido pelos mesários quando eles perceberam que o aparelho estava sendo usado para registrar o voto. O eleitor foi impedido de continuar a votar e a PM foi acionada.

Ao chegar à escola, os militares viram o vídeo gravado com o tablet e encaminharam o homem para a 16ª Delegacia Regional de Linhares para que fossem tomadas as devidas providências judiciais. Ele assinou termo circunstanciado e foi liberado.

A LEI

A legislação eleitoral proíbe que os eleitores entrem na cabine de votação com o celular ou qualquer outro instrumento que possa comprometer o sigilo do voto. Leia o trecho da Lei das Eleições que fala sobre a regra: