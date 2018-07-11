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Assédio

Homem é detido após se masturbar em ônibus em São Paulo

Passageiros flagraram o ato obsceno; autor tentou fugir correndo dos policiais

Publicado em 11 de Julho de 2018 às 18:31

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 jul 2018 às 18:31
Homem é detido após se masturbar em ônibus na zona Sul de São Paulo Crédito: Reprodução | Google Maps
Um homem de 29 anos foi preso nesta terça-feira (10), após ser flagrado se masturbando em um ônibus na zona sul de São Paulo.
Segundo a Secretaria de Segurança Pública, testemunhas informaram que o homem estava praticando atos obscenos dentro do veículo por volta das 7h.
De acordo com o Comando de Policiamento de Trânsito da Polícia Militar, após ele ser flagrado por passageiros do ônibus cometendo o ato obsceno, o autor desceu do coletivo na esquina da Washington Luís com a avenida Interlagos.
Ele tentou fugir, mas foi detido por policiais militares na rua Manguaba, Cidade Ademar, zona sul da capital, e encaminhado à delegacia.
O caso foi registrado como ato obsceno no 43º DP e encaminhado ao Juizado Especial Criminal (Jecrim). Após ser ouvido, ele foi liberado.
Em nota, a SPTrans informou que repudia qualquer tipo de assédio no transporte público e realiza campanhas preventivas sobre esses temas em materiais afixados nos ônibus, terminais e publicados em seus perfis nas redes sociais.
Além disso, a SPTrans afirma que os motoristas e cobradores realizam cursos de reciclagem e capacitação para acolher as vítimas de abuso sexual ainda dentro do ônibus até a chegada da polícia.

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