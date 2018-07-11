Homem é detido após se masturbar em ônibus em São Paulo

Homem é detido após se masturbar em ônibus na zona Sul de São Paulo Crédito: Reprodução | Google Maps

Um homem de 29 anos foi preso nesta terça-feira (10), após ser flagrado se masturbando em um ônibus na zona sul de São Paulo.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública, testemunhas informaram que o homem estava praticando atos obscenos dentro do veículo por volta das 7h.

De acordo com o Comando de Policiamento de Trânsito da Polícia Militar, após ele ser flagrado por passageiros do ônibus cometendo o ato obsceno, o autor desceu do coletivo na esquina da Washington Luís com a avenida Interlagos.

Ele tentou fugir, mas foi detido por policiais militares na rua Manguaba, Cidade Ademar, zona sul da capital, e encaminhado à delegacia.

O caso foi registrado como ato obsceno no 43º DP e encaminhado ao Juizado Especial Criminal (Jecrim). Após ser ouvido, ele foi liberado.

Em nota, a SPTrans informou que repudia qualquer tipo de assédio no transporte público e realiza campanhas preventivas sobre esses temas em materiais afixados nos ônibus, terminais e publicados em seus perfis nas redes sociais.