Homem é detido após se masturbar em ônibus em São Paulo

Um homem de 29 anos foi preso nesta terça-feira (10), após ser flagrado se masturbando em um ônibus na zona sul de São Paulo.
Segundo a Secretaria de Segurança Pública, testemunhas informaram que o homem estava praticando atos obscenos dentro do veículo por volta das 7h.
De acordo com o Comando de Policiamento de Trânsito da Polícia Militar, após ele ser flagrado por passageiros do ônibus cometendo o ato obsceno, o autor desceu do coletivo na esquina da Washington Luís com a avenida Interlagos.
Ele tentou fugir, mas foi detido por policiais militares na rua Manguaba, Cidade Ademar, zona sul da capital, e encaminhado à delegacia.
O caso foi registrado como ato obsceno no 43º DP e encaminhado ao Juizado Especial Criminal (Jecrim). Após ser ouvido, ele foi liberado.
Em nota, a SPTrans informou que repudia qualquer tipo de assédio no transporte público e realiza campanhas preventivas sobre esses temas em materiais afixados nos ônibus, terminais e publicados em seus perfis nas redes sociais.
Além disso, a SPTrans afirma que os motoristas e cobradores realizam cursos de reciclagem e capacitação para acolher as vítimas de abuso sexual ainda dentro do ônibus até a chegada da polícia.