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Prejuízo milionário

Homem bate McLaren avaliada em quase R$ 4 milhões em Maceió

Segundo a TV Globo local, o acidente aconteceu no bairro da Ponta Vede. Testemunhas contaram que o motorista perdeu o controle e bateu num carro de aplicativo
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

12 ago 2023 às 16:45

Publicado em 12 de Agosto de 2023 às 16:45

Imagine ter um carro avaliado em quase R$ 4 milhões, bater a máquina e ver pedaços dela se soltarem e se espalharem pela pista. Foi isso o que aconteceu com o dono de uma McLaren Artura em Maceió (AL). Os valores desse carro, dependendo dos componentes, podem chegar a R$ 3,8 milhões.
Maceió
Acidente com McLaren em Maceió atraiu muitos curiosos em Maceió Crédito: Arquivo pessoal
Segundo a TV Globo local, o acidente aconteceu no bairro da Ponta Vede. Testemunhas contaram que o motorista perdeu o controle e bateu num carro de aplicativo.
O Corpo de Bombeiros foi chamado para socorrer um homem ferido que estava com um corte na cabeça e reclamava de dores no corpo e no pescoço. Ele foi levado ao hospital. Não há informações sobre seu estado de saúde.

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