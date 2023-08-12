Homem bate McLaren avaliada em quase R$ 4 milhões em Maceió

Imagine ter um carro avaliado em quase R$ 4 milhões, bater a máquina e ver pedaços dela se soltarem e se espalharem pela pista. Foi isso o que aconteceu com o dono de uma McLaren Artura em Maceió (AL). Os valores desse carro, dependendo dos componentes, podem chegar a R$ 3,8 milhões.

Acidente com McLaren em Maceió atraiu muitos curiosos em Maceió Crédito: Arquivo pessoal

Segundo a TV Globo local, o acidente aconteceu no bairro da Ponta Vede. Testemunhas contaram que o motorista perdeu o controle e bateu num carro de aplicativo.