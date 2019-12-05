Homem atira em companheira, mata mais quatro e se suicida em SP

Polícia Militar de São Paulo Crédito: Divulgação/blog PMSP

Um homem ainda não identificado pela polícia atirou em sua companheira nesta madrugada, em São Vicente. Depois, foi a casa de parentes dela e matou mais quatro pessoas, inclusive uma criança. Em seguida, voltou à casa em que vivia com a mulher e se suicidou.

A companheira foi internada em estado grave.

"É uma tragédia, de cortar o coração, ainda mais vendo criança e mulheres mortas", diz o coronel Rogério Silva Pedro, comandante de policiamento da região da Baixada Santista e do Vale do Ribeira.

Segundo ele, ainda não há informação de que haja qualquer outra pessoa ligada à ocorrência. Foram encontradas mortas duas mulheres, um homem idoso e uma criança de 10 anos.