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Folha de São Paulo

Homem armado invade e rouba escola na periferia de São Paulo

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um homem armado invadiu um posto de saúde e, depois, roubou uma escola na zona norte de São Paulo na manhã desta sexta-feira (12). O assalt...
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

12 ago 2022 às 18:35

Publicado em 12 de Agosto de 2022 às 18:35

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um homem armado invadiu um posto de saúde e, depois, roubou uma escola na zona norte de São Paulo na manhã desta sexta-feira (12). O assalto foi registrado pelas câmeras de segurança da escola, que mostram momentos de desespero, com crianças e funcionários correndo.
Segundo a Prefeitura de São Paulo, ninguém ficou ferido na ação. O homem, que ainda não foi identificado, pulou um muro e fugiu.
A prefeitura lamentou o ocorrido e disse, por meio da Secretaria Municipal de Educação, lamentar que a escola, um "espaço que deveria servir à comunidade, destinado à convivência, educação e formação de estudantes, tenha sido vítima de assalto".
*
Onde aconteceu a invasão?
Na UBS (Unidade Básica de Saúde) Vila Santa Teresinha e na EMEF (Escola Municipal de Ensino Fundamental) Professor André Rodrigues de Alckmin, na região da Brasilândia, periferia da zona norte da cidade de São Paulo.
Quem foi roubado?
Segundo informações da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, duas mulheres, de 40 e 45 anos, foram roubadas durante o assalto. Ao menos três celulares foram roubados, de acordo com a Prefeitura de São Paulo.
Será oferecida assistência aos alunos da escola?
"A DRE (Diretoria Regional de Educação) acionou o NAAPA (Núcleo de Apoio e Acompanhamento para a Aprendizagem), que conta com psicopedagogos e psicólogos e poderá prestar todo o apoio necessário aos estudantes e responsáveis da unidade", disse a secretaria municipal.
O que aconteceu no posto de saúde?
Segundo a prefeitura, o homem invadiu a unidade e que causou tumulto no local. A Secretaria Municipal da Saúde informou que nenhum paciente ou funcionário foi ferido durante o ocorrido.
Quem vai investigar o caso?
O caso foi registrado pela Delegacia Eletrônica e encaminhado ao 74º Distrito Policial (Parada Taipas), onde um inquérito policial foi instaurado.

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