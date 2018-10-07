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Eleições 2018

'Hoje é o dia maior da democracia', diz Alckmin após votar em SP

Em 4º lugar nas pesquisas, o candidato disse ter boas expectativas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 out 2018 às 14:37

Publicado em 07 de Outubro de 2018 às 14:37

Geraldo Alckmin visita o Espírito Santo Crédito: Marcelo Prest
O candidato à Presidência Geraldo Alckmin (PSDB) votou às 10h40 no Colégio Santo Américo, bairro do Morumbi na capital paulista. Ele chegou acompanhado do candidato ao governo de São Paulo, João Doria, da esposa, dos filhos e de apoiadores.
Hoje é o dia maior da democracia. Não há poder legítimo que não seja através da liberdade, democracia  o grande valor, o grande princípio é o governo do povo. Portanto, hoje quem fala é o eleitor. A nós, cabe aguardar o resultado das urnas com muita confiança, declarou.
Mesmo estando em quarto lugar nas pesquisas eleitorais, o candidato disse ter boas expectativas. Eleição é em dois turnos. Nós embolados no terceiro lugar. Vamos aguardar o resultado, disse. Alckmin preferiu não comentar sobre possíveis apoios ao segundo turno.
O candidato vai acompanhar a apuração dos votos em sua casa, na capital.
> Acompanhe tudo sobre as eleições 2018 no Espírito Santo e no Brasil

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