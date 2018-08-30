Histórias de vida e propostas na estreia no horário eleitoral na TV

A propaganda eleitoral gratuita para rádio e TV começa nesta sexta-feira (31) e os candidatos ao governo do Espírito Santo já estão preparados para a primeira exibição. Quem tem mais tempo de propaganda vai investir em mostrar propostas e se apresentar para os eleitores capixabas. Já os que têm menos tempo vão convidar os eleitores a acompanhar suas ações nas redes sociais.

Com o período de campanha eleitoral mais curto, os candidatos também têm otimizado a produção de conteúdo para a TV, por exemplo. A maioria gravou simultaneamente vários programas para aproveitar os cenários montados.

São 18 minutos, divididos entre tarde e noite, reservados para os candidatos a governador. Renato Casagrande (PSB) é o que tem mais tempo, são 3min55 em cada bloco. Ele é o que tem a maior coligação e, por isso, maior fatia.

Os demais concorrentes não chegam a dois minutos cada um. A senadora Rose de Freitas (Podemos) terá 1min35; a microempresária Jackeline Rocha (PT), 1min26; o deputado federal Carlos Manato (PSL), 1min11; o professor e empresário Aridelmo Teixeira (PTB), 36 segundos; e o advogado André Moreira (PSOL), 14 segundos.

MASSIFICAR A CAMPANHA

O coordenador de campanha de Casagrande, Tyago Hoffman, disse que a propaganda eleitoral vai massificar o que tem sido feito nas ruas.

Renato Casagrande durante gravação da propaganda eleitoral para a TV Crédito: Helio Filho/ Divulgação

"Nós aproveitamos o período da pré-campanha para ouvir a sociedade capixaba a respeito do que seriam as maiores preocupações, as coisas que mais afligiam. O programa vai ser aproveitado para isso, para massificar aquilo que nós vimos em relação a essas aflições da sociedade e as propostas que nós temos para resolver isso", explicou.

A estratégia é ser propositivo. "Na área de saúde, educação e segurança pública, o programa vai ser extremamente propositivo, com foco em apresentar soluções para esses problemas", disse.

PROPOSTAS

Para o programa de TV, a equipe de Rose de Freitas disse que vai abordar o tema "andar para a frente". O objetivo é apresentar propostas que vão melhorar a qualidade de vida das pessoas e "construir um novo caminho" para o Estado.

Rose de Freitas gravou para seu programa eleitoral Crédito: Divulgação/Assessoria Rose de Freitas

A candidata contou que não gravou especificamente para o primeiro programa, mas para vários ao mesmo tempo. Ela percorreu vários municípios, no interior e na Grande Vitória, apresentando suas propostas.

APRESENTAÇÃO

O primeiro programa de Manato vai contar sobre a história do atual deputado federal. "O início da minha história, de onde nasci, formei, os primeiros passos como médico na Serra. Vai ser uma apresentação", disse Manato.

As primeiras gravações foram na casa do candidato e também no Hospital Metropolitano, do qual é sócio.

Além disso, o candidato à Presidência e colega de partido, Jair Bolsonaro, vai ter espaço na propaganda eleitoral de Manato nos próximos programas.

Carlos Manato gravou com Jair Bolsonaro para o horário eleitoral Crédito: Divulgação

A candidata do PT, Jackeline Rocha também vai usar o primeiro programa para se apresentar. "Esse é o objetivo do primeiro programa. É sempre uma correria esse começo de campanha e preparamos um material para mostrar quem é a Jackeline", explicou a coordenadora de campanha Lúcia Dornellas.

Os próximos programas, segundo Lúcia, vão mostrar as propostas de Jackeline para o Estado.

POUCO TEMPO

Aridelmo tem apenas 36 segundos para mostrar na TV porque quer ser governador do Estado, mas o candidato garante que vai usar as ferramentas paralelas para buscar o voto do eleitor.

Aridelmo Teixeira (PTB) em gravação de propaganda eleitoral Crédito: Divulgação

"Vamos usar todas as ferramentas paralelas, não só durante os 36 segundos que a gente tem, mas dar continuidade naquele momento, se alguém quiser continuar dialogando, nós estaremos a postos também", disse Aridelmo Teixeira.

Quem também tem pouco tempo e vai investir em "chamadas" vai ser o candidato do PSOL, André Moreira. "Como o tempo é exíguo. A estratégia foi gravar 'chamadas' para levar o eleitor para continuar assistindo o vídeo nas redes sociais. Nas redes sociais, teremos vídeos de, em média, 60 segundos, que funcionam como complemento", explicou a equipe do candidato.