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Ponto famoso

Hepatite A: chuveirinho com água contaminada é retirado de praia do Rio

Região do Vidigal vive um surto da doença
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 jan 2018 às 10:31

Publicado em 11 de Janeiro de 2018 às 10:31

Moradores do Vidigal despejam esgoto no Rio que corta a comunidade e desemboca na Prainha do Vidigal , São Conrado. Os próprios moradores usam a praia para lazer Crédito: Google Street View
Banhistas que frequentam a Praia de São Conrado, na altura do Morro do Vidigal, ficaram surpresos com a retirada do famoso chuveirinho que ficava instalado na altura do Sheraton Hotel. O equipamento foi arrancado por determinação da Prefeitura do Rio após os resultados das análises de água coletada em diversos pontos da região, principalmente no Vidigal, para o teste de Hepatite A. A água do chuveirinho, coletada nos últimos dias, foi um dos três pontos onde a contaminação foi constatada pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz).
O barraqueiro Marco Costa, de 51 anos, foi um dos primeiros a chegar na praia nesta quarta-feira e logo deu falta do equipamento.
 Cheguei aqui e levei um susto. Não entendi nada. Tiraram e não colocaram nenhuma informação, nenhum recado. Em sempre uso água dali para lavar a barraca e quando fui encher os baldes dei de cara na parede  reclamou.
A contaminação foi constatada pelo Laboratório de Desenvolvimento Tecnológico em Virologia da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). As análises foram feitas ainda em outros sete locais, mas que não apresentaram a presença do vírus. Com base nos resultados, o prefeito do Rio, Marcelo Crivella, determinou que esses três pontos fossem fechados.
De acordo com a Secretaria municipal de Saúde, no último mês foram notificados 92 casos da doença na comunidade. Destes, 75 foram confirmados, sendo a maioria dos infectados homens de 20 a 30 anos. Nos últimos sete anos, o Vidigal vinha registrando apenas casos esporádicos da doença.
 

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