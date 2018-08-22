Henrique Meirelles doa R$ 20 mi para a própria campanha

Quinto candidato mais rico do País nas eleições deste ano, o ex-ministro Henrique Meirelles (MDB) doou R$ 20 milhões para a própria campanha à Presidência da República.
Prestação de contas feita pelo candidato ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) mostra que o valor foi repassado em uma única transferência eletrônica feita na última segunda-feira, 20.
Até esta quarta-feira, 22, a doação de Meirelles para a própria campanha é a maior envolvendo pessoas físicas registrada no TSE. Doações maiores foram feitas pelos próprios partidos a diretórios e candidatos com recursos públicos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha.
Adversário de Meirelles na corrida ao Planalto, o tucano Geraldo Alckmin, por exemplo, já recebeu R$ 43,3 milhões do fundo especial do PSDB, que detém cota de R$ 185,8 milhões do total de R$ 1,7 bilhão destinado ao financiamento público de campanhas neste ano.
O MDB de Meirelles é o partido que detém a maior cota do fundo eleitoral (R$ 234,2 milhões), mas caciques da legenda já haviam sinalizado que não repassariam parte desse dinheiro para a campanha do ex-ministro da Fazenda do governo Michel Temer, que aparece com apenas 1% nas pesquisas de intenção de voto.
Ao registrar sua candidatura, Meirelles declarou à Justiça Eleitoral um patrimônio de R$ 377,4 milhões, o quinto maior entre todos os 28.125 candidatos do País que disputam mandatos eletivos nestas eleições. Do total, R$ 283 milhões em ações e R$ 58,8 milhões em fundos de investimentos.