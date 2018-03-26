Henrique Meirelles deixa a Fazenda para ser candidato à Presidência

Henrique Meirelles vai deixar o Ministério da Fazenda Crédito: José Cruz/Agência Brasil

O presidente Michel Temer confirmou nesta segunda-feira (26) ao "Broadcast Político/Estadão" que o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, deixará o cargo nos próximos dias para tentar se viabilizar como candidato à Presidência da República. "Já era a intenção dele. Acertamos nesses últimos dias", afirmou Temer à reportagem em rápida conversa por telefone. O presidente disse ainda não ter decidido quem substituirá Meirelles.

Para tentar viabilizar seu projeto eleitoral, o ministro da Fazenda deve deixar o PSD, sua atual sigla, e se filiar ao PMDB, mesmo com o partido tendo o próprio Temer como candidato declarado à reeleição. A ideia é que o ministro fique como "plano B", para caso Temer não consiga viabilizar sua candidatura e desista de entrar no páreo. Caso Temer não recue, o PMDB quer que o ministro seja candidato a vice-presidente na chapa do peemedebista.

O anúncio de Temer antecipa o próprio Meirelles, cuja intenção era anunciar sua decisão somente no dia 2 de abril, em Portugal.