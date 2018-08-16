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Bens

Henrique Meirelles declara ao TSE terreno no valor de R$ 1

Assessoria diz que terreno foi adquirido nos anos 80 e o valor fixado pelo cartório

Publicado em 15 de Agosto de 2018 às 22:49

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 ago 2018 às 22:49
Ex-ministro da Fazenda, Henrique Meirelles é o candidato do MDB à Presidência da República nas eleições 2018 Crédito: Dida Sampaio
O ex-ministro da Fazenda Henrique Meirelles, candidato do MDB à Presidência, declarou na relação de bens ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) um imóvel no valor de R$ 1. A assessoria de Meirelles informou que o terreno especificado como  terra nua foi adquirido nos anos 80 e devido às mudanças de planos econômicos, que alteraram a moeda brasileira, esse foi o valor fixado pelo cartório.
O ex-ministro tem o segundo maior patrimônio dos candiados à Presidência, com valor total de R$ 377,4 milhões. A maior parte está em ações, com um montante de R$ 283 milhões. A localização e a metragem do terreno não foram informadas. O uso do termo terra nua é feito quando o imóvel não possui benfeitorias. A assessoria do candidato explicou que, momento de fazer a escritura do terreno, o tabelião considerou inexequível a conversão do valor para reais e decidiu fixá-lo em R$ 1.
A lista de bens apresentada ao TSE está estritamente dentro das normas eleitorais. O imóvel em questão consta da declarações de IR entregues à Receita Federal. E também das entregues à Comissão de Ética Pública por ocasião das nomeações para o Banco Central e para o Ministério da Fazenda, justifica.
Ex-ministro da Fazenda no governo de Michel Temer e ex-presidente do Banco Central no mandato de Luiz Inácio Lula da Silva, Meirelles, de 72 anos, disputará sua primeira eleição presidencial. Antes de ingressar na política, ele trabalhava no setor financeiro e foi presidente mundial do BankBoston por três anos, entre 1996 e 1999.
Germano Rigotto, ex-governador do Rio Grande do Sul, será o candidato a vice na chapa de Meirelles, que tem apenas o PHS na coligação.
 

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