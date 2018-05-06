Helicóptero que levava noiva para festa cai e deixa três feridos

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a aeronave rodopiou e caiu logo antes de pousar no local da festa de casamento. Crédito: Corpo de Bombeiros

Um helicóptero caiu em Vinhedo, no interior paulista, enquanto levava uma noiva para sua festa de casamento, no fim da tarde deste sábado, 5. A aeronave que levava três pessoas rodopiou no ar e caiu pouco antes de pousar na área externa de uma casa de eventos, onde os convidados a aguardavam. Segundo a Polícia Militar, só um dos ocupantes da aeronave teve escoriações. O resgate foi registrado às 17h36.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o helicóptero se incendiou após a queda, mas os ocupantes conseguiram escapar. A noiva, cujo nome não foi divulgado, não teve ferimentos. O piloto do helicóptero, assim como um fotógrafo e uma criança que estavam no local, tiveram ferimentos leves e foram socorridos pela ambulância da prefeitura local.