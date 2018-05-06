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Helicóptero que levava noiva para festa cai e deixa três feridos

A noiva, cujo nome não foi divulgado, não teve ferimentos. O piloto do helicóptero, assim como um fotógrafo e uma criança que estavam no local, tiveram ferimentos leves e foram socorridos pela ambulância da prefeitura local

Publicado em 06 de Maio de 2018 às 01:00

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 mai 2018 às 01:00
De acordo com o Corpo de Bombeiros, a aeronave rodopiou e caiu logo antes de pousar no local da festa de casamento. Crédito: Corpo de Bombeiros
Um helicóptero caiu em Vinhedo, no interior paulista, enquanto levava uma noiva para sua festa de casamento, no fim da tarde deste sábado, 5. A aeronave que levava três pessoas rodopiou no ar e caiu pouco antes de pousar na área externa de uma casa de eventos, onde os convidados a aguardavam. Segundo a Polícia Militar, só um dos ocupantes da aeronave teve escoriações. O resgate foi registrado às 17h36.
De acordo com o Corpo de Bombeiros, o helicóptero se incendiou após a queda, mas os ocupantes conseguiram escapar. A noiva, cujo nome não foi divulgado, não teve ferimentos. O piloto do helicóptero, assim como um fotógrafo e uma criança que estavam no local, tiveram ferimentos leves e foram socorridos pela ambulância da prefeitura local.
Há quase um ano e meio, no dia 4 de dezembro de 2016, quatro pessoas morreram na queda de um helicóptero que também levava uma noiva ao casamento, em São Lourenço da Serra, cidade do sudoeste da região metropolitana de São Paulo. As vítimas foram a noiva Rosemere Nascimento Silva, de 32 anos, o irmão dela, uma fotógrafa grávida e o piloto da aeronave.

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