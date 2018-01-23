Helicóptero cai na praia do Pina, em Recife

Um helicóptero da TV Globo caiu na praia do Pina, em Recife, por volta das 6h desta terça-feira, deixando dois mortos. O socorro foi realizado pelo Serviço Móvel de Urgência (Samu). Uma terceira pessoa a bordo ficou ferida, segundo informações do portal G1.

O incidente ocorreu na altura do bairro de Vila Teimosa, na Zona Sul da capital de Pernambuco, durante a estreia do novo programa jornalístico "Bom dia Pernambuco".

De acordo com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), três pessoas estavam na aeronave. O ferido foi encaminhado para o Hospital da Restauração (HR), também no Recife. Ele sofreu vários traumas e chegou à unidade de saúde em choque e em estado gravíssimo. No momento, passa por cirurgia, que deverá durar por cerca de três ou quatro horas, informou a assessoria de imprensa do HR.

A pessoa enviada ao hospital não foi identificada oficialmente, mas de acordo com conhecidos que foram à unidade, ela seria o operador de câmera Miguel Brendo.

O Globocop estava sendo pilotado pelo comandante Daniel Galvão. A sargento Lia, supervisora da empresa proprietária do Globocop, também estava a bordo.

Segundo testemunhas, haveria uma quarta pessoa a bordo do helicóptero. Os bombeiros ainda realizam buscas no mar na tentativa de encontrá-la.