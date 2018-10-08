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Hashtag #PrayForBrazil entra nos assuntos mais comentados mundialmente

Grande parte dos recados que usam a tag lamenta o desempenho do presidenciável Jair Bolsonaro (PSL)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 out 2018 às 02:36

Publicado em 08 de Outubro de 2018 às 02:36

Jair Bolsonaro e Fernando Haddad disputam segundo turno para presidência do Brasil Crédito: Gazeta Online
Com as apurações da eleição deste domingo praticamente encerradas, usuários do Twitter levaram a hashtag #PrayForBrazil (ou "Reze pelo Brasil") aos assuntos mais comentados mundialmente na rede. Grande parte dos recados que usam a tag lamenta o desempenho do presidenciável Jair Bolsonaro (PSL), que obteve 46% dos votos válidos no primeiro turno, tendo saído vencedor em 16 Estados e no Distrito Federal. Bolsonaro disputará o Palácio do Planalto com Fernando Haddad (PT), que conseguiu 29% dos votos válidos.
> Veja a apuração completa dos votos no ES
Outra hashtag relacionada às eleições brasileiras segue entre as mais utilizadas mundialmente no Twitter: #FicaTemer, que faz uma alusão à expressão "Fora Temer", entoada por opositores do atual presidente desde o impeachment de Dilma Rousseff. Com a definição do segundo turno entre Haddad e Bolsonaro, os usuários brincam sobre a opinião acerca de Michel Temer, apesar da impopularidade do emedebista.

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