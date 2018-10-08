Hashtag #PrayForBrazil entra nos assuntos mais comentados mundialmente

Com as apurações da eleição deste domingo praticamente encerradas, usuários do Twitter levaram a hashtag #PrayForBrazil (ou "Reze pelo Brasil") aos assuntos mais comentados mundialmente na rede. Grande parte dos recados que usam a tag lamenta o desempenho do presidenciável Jair Bolsonaro (PSL), que obteve 46% dos votos válidos no primeiro turno, tendo saído vencedor em 16 Estados e no Distrito Federal. Bolsonaro disputará o Palácio do Planalto com Fernando Haddad (PT), que conseguiu 29% dos votos válidos.