Hartung vota e diz que 'não temos saudade de intervenção militar'

O governador Paulo Hartung vota na Escola Municipal Álvaro de Castro Mattos, em Jardim da Penha Crédito: Rafael Silva

O governador Paulo Hartung (MDB) votou na manhã deste domingo (7) na Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) Álvaro de Castro Matos, no bairro Jardim da Penha, em Vitória. Ele preferiu não declarar seu voto, mas se mostrou preocupado com a eleição presidencial. O emedebista chegou por volta das 9h30, acompanhado da esposa, a psicanalista Cristina Gomes.

O governador esperou dois minutos na fila de sua seção, conversou com outros eleitores e demorou 35 segundos na cabine de votação para escolher seus candidatos. Hartung destacou a importância de defender as instituições democráticas e criticou os que defendem intervenção militar como solução para a crise no país.

"Eu sei que as instituições democráticas estão desatualizadas, mas nós precisamos defender elas. Lembro da Greve dos Caminhoneiros, quando apareciam muitas faixas pedindo intervenção militar. Já vivemos intervenção militar no Brasil e não temos saudade nenhuma disso. Não temos saudade de ditadura, da falta de liberdade, do exílio e das mazelas que o país viveu. Inclusive com corrupção muito forte durante aquele período, que foi amplamente denunciado. Tem hora que não acertamos o voto, mas é algo que dá para acertar o passo na eleição seguinte", analisou.

Hartung disse que votou, escolhendo candidatos que defendam agendas reformistas. Ele chegou a gravar um vídeo em apoio ao candidato a presidência Geraldo Alckmin (PSDB) durante a campanha.

"O campo reformista tinha cinco candidatos, mas, chegando na reta final, essas candidaturas acabaram se fragmentado e está parecendo que nenhum deles vai pisar no segundo turno. No futuro, com o amadurecimento da democracia, às pessoas vão olhar mais para as propostas e não ficar acreditando em símbolos passageiros e momentâneos. Nós precisamos de mais concretude de propostas", afirmou.

Para os que disputam a eleição no Estado, o governador também pediu votos, durante a campanha eleitoral, para os candidatos a deputado estadual Haroldo Santos (PTB), Luzia Toledo (MDB), Alnselmo Tozi (PSDB) e participou de um evento do presidente da Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales), Erick Musso (PRB). Para o cargo de deputado federal, ele fez vídeos apoiando os candidatos Rodney Miranda (PRB) e Lelo Coimbra (MDB).

Questionado sobre o que espera para o Espírito Santo para os próximos quatro anos, Hartung se reservou a dizer "o que pensa para o Estado por agora".