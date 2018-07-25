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Disputa pelo governo

Hartung sinaliza disputar reeleição para manter base aliada unida

Pressão de aliados é motivo alegado para possível mudança, uma vez que governador tinha planos de não mais disputar cargos públicos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 jul 2018 às 02:47

Publicado em 25 de Julho de 2018 às 02:47

O governador Paulo Hartung concedeu entrevista ao Gazeta Online Crédito: Vitor Jubini
Ele falou que não disputaria a reeleição e, mais, que não concorreria, em tempo algum, a nenhum outro cargo público. As palavras "passar o bastão" ecoaram no Palácio Anchieta no último dia 10, ditas pelo governador Paulo Hartung (MDB), que ainda emendou: "Quatro mandatos de governador é exagero". Aliados agora relatam, no entanto, que o emedebista pode voltar atrás e entrar no páreo pelo comando do Executivo estadual. Ele teria "se sensibilizado" com a ideia após pedidos de partidos aliados, que não conseguiram encontrar um caminho sem o líder. 
Tanto em entrevistas quanto nos bastidores, hartunguistas sustentam que a possível reviravolta não partiu do governador e sim surgiu dos apelos feitos pela base. Assim, quando proferiu as fatídicas palavras, há poucos dias, o emedebista não estaria planejando alterar tudo mais à frente. Havia, no entanto, entre governistas e oposicionistas, quem aventasse um "só acredito vendo".
À reportagem, o presidente do MDB estadual, Lelo Coimbra, chegou a dizer, ainda no dia 10, que a possibilidade de mudança de posicionamento do governador seria muito improvável. "Seria pior, muito ruim para ele (Hartung) e para nós. Mas não acredito nisso. Ele refletiu muito", afirmou Lelo, na ocasião. Nesta terça-feira, ele preferiu não se pronunciar.
Lelo, contudo, foi um dos signatários de um manifesto para que Hartung concorra à reeleição. Os partidos da base aliada oficializaram o pedido nesta terça. Os primeiros a endossar o texto foram PSD, PRB, MDB, Patriota (ex-PEN), PMN e PTB.
Após uma reunião do bloco na sede do PSD, o vice-presidente da sigla, José Carlos da Fonseca Júnior, falou sobre o movimento.
"A decisão foi de ontem (segunda) para hoje (terça), diante das dificuldades concretas de composição de coligações, que estava sujeita a obstáculos e instabilidades que nos preocupavam. Chegamos bem perto de conseguir esse feito, de ter quase todos satisfeitos, com a pré-candidatura de Colnago, e com a Rose. Mas nem sempre há a disponibilidade de todos os parceiros, cuja presença nessa equação é fundamental", justificou.
Ele ainda acredita que o manifesto pode chegar a pelo menos 10 legendas, com a adesão também de PRP, PROS, PV e PSDB.
Fonseca Júnior, que esteve com Hartung pela manhã, contou que a reação de Hartung diante da proposta foi positiva. "Isso não estava no radar dele, mas como um líder, ele considerou os argumentos. Se mostrou sensibilizado a esse nosso apelo, para que volte ao campo eleitoral conosco".
Procurado por A GAZETA, o governador não deu declarações.
A SAGA
Desde que Hartung anunciou que não tentaria a reeleição, os partidos governistas tentaram demonstrar unidade e viabilizar um substituto. Os primeiros nomes postos foram os do senador Ricardo Ferraço (PSDB) e do deputado estadual Amaro Neto (PRB). Os dois, no entanto, decidiram manter suas pré-candidaturas ao Senado e não entrar na briga pelo Palácio.
O vice-governador César Colnago (PSDB), que se colocou como opção caso os dois não topassem, não conseguiu o consenso do grupo e, assim, saiu do páreo. Sobrou apenas o novato Aridelmo Teixeira (PTB) e o bloco começou a se dispersar, mantendo conversas com o Podemos da senadora Rose de Freitas e o PSB do ex-governador Renato Casagrande, pré-candidatos ao governo em um polo oposto aos hartunguistas. Os contatos, no entanto, não evoluíram.
Já o PSDB migrou para Casagrande, após costuras realizadas pelo senador Ricardo Ferraço mesmo enquanto Colnago tentava se viabilizar.
JURIDICAMENTE, NÃO HÁ IMPEDIMENTO
Como o governador Paulo Hartung não se desincompatibilizou da função em abril, o emedebista só poderá disputar a reeleição, caso decida ser candidato. Ele não participou de inaugurações depois de julho. Esse tipo de agenda poderia gerar contestações à candidatura. Hoje, não há impedimento legal para que ele dispute.

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