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Sem recuo

Hartung reafirma a aliados que é hora de 'passar o bastão'

A pedido de aliados, governador disse ontem que reconsideraria sua decisão de não se candidatar nas eleições. Nesta manhã comunicou que não deverá mesmo tentar a reeleição
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 jul 2018 às 14:38

Publicado em 25 de Julho de 2018 às 14:38

O governador Paulo Hartung concedeu entrevista ao Gazeta Online Crédito: Vitor Jubini
O governador Paulo Hartung (MDB) não vai recuar de sua decisão de não disputar a reeleição este ano, como confirmou o colunista Leonel Ximenes, de A GAZETA. O anúncio foi feito pelo ex-secretário da Casa Civil José Carlos da Fonseca Júnior (PSD), que estava à frente de um movimento de partidos que pedia que Hartung reconsiderasse sua decisão e concorresse às eleições para o cargo de governador.
Ele ficou muito sensibilizado com a conclamação de ontem (terça) e está muito grato pelas lideranças que o apoiaram. Ele considerou essa questão de ontem para hoje, ponderou e me pediu que comunicasse que ele não vai disputar as eleições. Os motivos são os mesmos de antes. É hora de passar o bastão, ele não será um governador de carreira. De qualquer forma, ele continua liderando esse movimento, são 12 partidos na base aliada. Ele vai continuar militando e participando, mas não como candidato, disse Fonseca Júnior.
A assessoria do governador foi procurada e disse que ainda não há um pronunciamento oficial sobre o assunto.
A SAGA
Nesta terça-feira (24), o governador se reuniu com aliados para dizer que poderia rever sua posição nestas eleições. Desde que Hartung anunciou que não tentaria a reeleição, os partidos governistas tentaram demonstrar unidade e viabilizar um substituto. Os primeiros nomes postos foram os do senador Ricardo Ferraço (PSDB) e do deputado estadual Amaro Neto (PRB). Os dois, no entanto, decidiram manter suas pré-candidaturas ao Senado e não entrar na briga pelo Palácio.
O vice-governador César Colnago (PSDB), que se colocou como opção caso os dois não topassem, não conseguiu o consenso do grupo e, assim, saiu do páreo. Sobrou apenas o novato Aridelmo Teixeira (PTB) e o bloco começou a se dispersar, mantendo conversas com o Podemos da senadora Rose de Freitas e o PSB do ex-governador Renato Casagrande, pré-candidatos ao governo em um polo oposto aos hartunguistas. Os contatos, no entanto, não evoluíram.
Já o PSDB migrou para Casagrande, após costuras realizadas pelo senador Ricardo Ferraço mesmo enquanto Colnago tentava se viabilizar.
 

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