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Divulgou nota

Hartung pede que Bolsonaro assuma compromisso com a democracia

Após resultado da eleição, governador do Espírito Santo diz que 'é necessário se despir da roupa da radicalização e acenar com a bandeira do bom senso, da tolerância'
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 out 2018 às 22:33

Publicado em 28 de Outubro de 2018 às 22:33

Em nota enviada após a confirmação da vitória do candidato Jair Bolsonaro (PSL), o governador Paulo Hartung (MDB) afirmou que as liberdades democrática e de imprensa, bem como o respeito à Constituição devem ser os compromissos do presidente eleito, Jair Bolsonaro (PSL).
> Hartung vota em Vitória e defende a democracia
O governador Paulo Hartung após votar neste domingo Crédito: Leonardo Duarte/Secom-ES
O emedebista, que não revelou seu voto neste segundo turno, também considerou necessário se "despir da roupa da radicalização" e buscar "bom senso" e "tolerância".
Leia a nota:
O Brasil precisa reforçar seu compromisso com a democracia após uma eleição tão polarizada e com alto viés de intolerância. O respeito à Constituição e à liberdade democrática e à liberdade de imprensa são compromissos que devem ser assumidos pelo presidente eleito.
É preciso encarar também a agenda dos reais problemas que o Brasil enfrenta e dialogar com a população sobre a situação nacional. Esse debate não aconteceu na eleição e não é possível mais ser adiado. O Brasil está quebrado e a agenda reformista é um compromisso necessário à melhoria da qualidade de vida da população e à retomada da geração de emprego.
Por fim, é necessário se despir da roupa da radicalização e acenar com a bandeira do bom senso, da tolerância . O novo governo tem a tarefa de fazer reformas profundas e vai precisar do apoio de todos os brasileiros, independentemente das posições políticas de cada um. A disputa ficou para trás, nas urnas . A agenda agora deve ser de pacificação e da defesa dos temas que realmente vão melhorar a vida no Brasil e dos brasileiros.
Paulo Hartung
Governador do Espírito Santo

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