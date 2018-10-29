Hartung pede que Bolsonaro assuma compromisso com a democracia

Em nota enviada após a confirmação da vitória do candidato Jair Bolsonaro (PSL), o governador Paulo Hartung (MDB) afirmou que as liberdades democrática e de imprensa, bem como o respeito à Constituição devem ser os compromissos do presidente eleito, Jair Bolsonaro (PSL).

O governador Paulo Hartung após votar neste domingo Crédito: Leonardo Duarte/Secom-ES

O emedebista, que não revelou seu voto neste segundo turno, também considerou necessário se "despir da roupa da radicalização" e buscar "bom senso" e "tolerância".

Leia a nota:

O Brasil precisa reforçar seu compromisso com a democracia após uma eleição tão polarizada e com alto viés de intolerância. O respeito à Constituição e à liberdade democrática e à liberdade de imprensa são compromissos que devem ser assumidos pelo presidente eleito.

É preciso encarar também a agenda dos reais problemas que o Brasil enfrenta e dialogar com a população sobre a situação nacional. Esse debate não aconteceu na eleição e não é possível mais ser adiado. O Brasil está quebrado e a agenda reformista é um compromisso necessário à melhoria da qualidade de vida da população e à retomada da geração de emprego.

Por fim, é necessário se despir da roupa da radicalização e acenar com a bandeira do bom senso, da tolerância . O novo governo tem a tarefa de fazer reformas profundas e vai precisar do apoio de todos os brasileiros, independentemente das posições políticas de cada um. A disputa ficou para trás, nas urnas . A agenda agora deve ser de pacificação e da defesa dos temas que realmente vão melhorar a vida no Brasil e dos brasileiros.

Paulo Hartung