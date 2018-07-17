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Pesquisa Futura

Hartung minimiza pesquisa e diz que processo eleitoral não começou

Na avaliação do governador do Estado, eleitor está deixando para decidir em quem votar na última hora'

Publicado em 17 de Julho de 2018 às 19:20

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 jul 2018 às 19:20
Governador Paulo Hartung ao vivo na CBN Vitória (92,5 FM) Crédito: Kaique Dias
O governador Paulo Hartung (MDB) minimizou os resultados da pesquisa do Instituto Futura, que colocou o seu adversário nas últimas eleições, o ex-governador Renato Casagrande (PSB), liderando a disputa pelo governo do Estado, com 58,4% das intenções de voto. Para Hartung, "o processo eleitoral ainda não começou" e "os institutos de pesquisa em todo o mundo têm errado suas previsões", com os eleitores deixando para decidir nos últimos dias antes da votação.
O levantamento, publicado nesta terça-feira (17) no jornal A Gazeta, coloca a senadora Rose de Freitas (Podemos) em segundo lugar, com 12,8% das intenções de votos, e o tenente-coronel da Polícia Militar Carlos Alberto Foresti (PSL) em terceiro, com 4,3%. O pré-candidato governista, o vice-governador César Colnago (PSDB), aparece com apenas 4% da preferência dos entrevistados.
"O processo eleitoral não começou. O que temos aí é um recall. A sociedade, quando você olha, está distante do processo. Inclusive, na disputa à Presidência. Os eleitores estão entrando na eleição muito em cima da hora. Foi assim no Chile, onde os institutos de pesquisa erraram tudo. Antes de errarem lá, também erraram nos Estados Unidos, com a eleição de Trump; e erraram na Inglaterra, com a votação do Brexit. Os institutos não estão conseguindo captar esse movimento final, quando as pessoas resolvem o que vão fazer. Tem muita água para passar debaixo da ponte", respondeu o governador, quando foi questionado sobre os resultados da pesquisa, em entrevista na rádio CBN Vitória. 
SAÍDA DO MDB
Hartung também aproveitou para reafirmar sua posição de não disputar cargos eletivos e contou também que não vai continuar no MDB. A saída já tinha sido cogitada anteriormente em seu mandato. Na ocasião, o governador havia dito que se identificava "com a social democracia".
"Vou me desfiliar do partido. Posso ter uma outra filiação partidária no futuro, acho importante ter, mas precisa primeiro reorganizar esse quadro partidário no Brasil, que está uma esculhambação", pontuou.

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