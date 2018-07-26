Hartung mantém decisão após falta de unidade governista

Hartung disse que ouviu aliados, mas manteve sua decisão de não concorrer Crédito: Bernardo Coutinho

O "recuo do recuo" não se confirmou e o governador Paulo Hartung (MDB) anunciou que não vai mesmo disputar a reeleição, apesar de ter sinalizado que poderia fazê-lo. Os motivos para a movimentação de terça-feira (24), de acordo com aliados, foram os "apelos da base", mencionados também pelo emedebista em nota divulgada na noite desta quarta-feira (25). Partidos alinhados ao governo não conseguiram encontrar um caminho e a base já começava a ruir quando tais apelos surgiram. Mesmo antes disso, certamente, Hartung não estava alheio ao desmoronamento.

Mas se esses teriam sido os motivos para cogitar entrar em campo, a reafirmação de não participar do jogo, tanto para aliados quanto para adversários, tem uma explicação central: a impossibilidade de costurar uma ampla aliança, que incluiria também PDT e PSDB, que já haviam selado parceria com o ex-governador Renato Casagrande (PSB).

Aliado de Hartung, o presidente do PDT, Sérgio Vidigal, por exemplo, falou com o emedebista pouco antes do anúncio da aliança de PDT-PSDB-DEM com o socialista, que já se dispôs a fazer palanque para o presidenciável pedetista Ciro Gomes.

Ainda na terça, Vidigal esteve com o presidente nacional do PDT, Carlos Lupi, mas nada mudou. "Eu comentei com ele (Lupi) sobre o fato novo no Estado, que o governador me chamou e disse que havia um movimento de aliados para voltar a ser candidato. Ele disse que a discussão estava adiantada com o PSB nacional e eu nem poderia falar disso (movimento 'volta, Hartung') como uma proposta", conta Vidigal.

"Houve uma tentativa de reorganizar o que existia antes da desistência dele (Hartung). Essa tentativa se frustrou porque ele não conseguiu juntar o bloco todo de novo. A partir do movimento que ele fez (o primeiro anúncio de não disputaria), o que estava unido se desuniu. Cada um procurou seu caminho. Quando tentou remontar o bloco, não era mais possível", analisa o economista José Luiz Orrico, diretor do Instituto Futura. "Não era mais possível quebrar alguns compromissos, acho que principalmente o do PDT", complementa.

Um manifesto assinado por seis partidos (PSD, MDB, PRB, PMN, Patriota e PTB), pedindo que Hartung tentasse a reeleição chegou a circular, mas não foi suficiente.

PSDB

Há ainda o fator PSDB. Na nota desta quarta-feira (25), Hartung disse que o vice-governador César Colnago, presidente estadual dos tucanos, e o líder nacional da legenda, Geraldo Alckmin, "ofereceram a aliança do partido para uma eventual candidatura".

Colnago e o senador Ricardo Ferraço (PSDB)  este que havia sentado ao lado de Casagrande e anunciado o apoio da legenda, na terça-feira  reuniram-se com Alckmin nesta quarta, em Brasília. Pouco antes do encontro, o governador anunciou que não se lançaria nas urnas.

Uma das estratégias para atrair os tucanos foi o aceno do grupo governista para colocar o deputado estadual Amaro Neto (PRB), pré-candidato ao Senado, como vice de Hartung. Isso deixaria Ferraço, pré-candidato à reeleição, numa situação mais confortável e poderia, quem sabe, demover os tucanos da aliança com Casagrande. Ferraço, ainda na terça, no entanto, garantiu que a parceria era "definitiva". Amaro, que estava em viagem com a família e retornou nesta quarta ao Estado, lembra que a prioridade do PRB nacional não é a eleição de governador, "nem de vice".

Na nota, Hartung não elencou os motivos dessa reafirmação. No último dia 10, em entrevista coletiva, quando disse que passaria o bastão, falou da dificuldade que se avizinhava no cenário nacional e, entre outros pontos, ressaltou que "quatro mandatos é exagero".

"Ele desistiu, no dia 9, sem ter articulado, de fato, um sucessor. Foi um erro. Ele achou que bastaria um peteleco que todo mundo voltava. Foi outro erro", diz um analista que prefere não se identificar.

Já entre integrantes do time de Casagrande apontam que todo esse rebuliço teve o objetivo de tentar atrapalhar o fechamento das alianças que o PSB costurou, tanto que o movimento dos hartunguistas se deu pouco antes do anúncio de tucanos e socialistas.

PESSOAL

O ex-secretário da Casa Civil José Carlos da Fonseca Júnior, designado para falar com a imprensa sobre o assunto nesta quarta-feira, no entanto, afirmou à rádio CBN Vitória que o posicionamento de Hartung tem motivos estritamente pessoais.

Decisão pessoal, não tem nenhum processo político-partidário ou um motivo tópico, específico. É uma decisão que ele amadureceu com seus próprios botões José Carlos da Fonseca Júnior (PSD) - Porta-voz da base aliada