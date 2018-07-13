Hartung garante que fará inaugurações até o fim do mandato

O governador Paulo Hartung faz uma selfie com os prefeitos do Estado em frente ao Palácio Anchieta Crédito: Leonardo Duarte/Secom

Após se reunir com o secretariado, empresários e deputados estaduais, ele convocou um encontro em que estiveram presentes 66 prefeitos e dois vices dos 78 municípios. Após o encontro, o chefe do Executivo reafirmou que voltará a participar de inaugurações nos municípios. Nesta quinta-feira (12) foi a vez dos prefeitos do Estado ouvirem pessoalmente a declaração do governador Paulo Hartung (MDB) de que não será candidato à reeleição, e que é "hora de passar o bastão"., ele convocou um encontro em que estiveram presentes 66 prefeitos e dois vices dos 78 municípios. Após o encontro, o chefe do Executivo reafirmou que voltará a participar de inaugurações nos municípios.

Entre os gestores dos municípios da Grande Vitória, faltaram ao encontro Luciano Rezende (PPS), de Vitória, e Audifax Barcelos (Rede), da Serra.

Mesmo mantendo mais proximidade com a senadora Rose de Freitas (Podemos), pré-candidata ao governo do Estado, os prefeitos de Viana, Gilson Daniel (Podemos), e de Vila Velha, Max Filho (PSDB), participaram da agenda, sentando-se inclusive na cabeceira da mesa de reuniões, ao lado do governador. Além deles, também esteve próximo o prefeito de Cariacica, Juninho (PPS).

Com a ausência do presidente da Associação dos Municípios do Espírito Santo (Amunes), o prefeito de Linhares, Guerino Zanon (MDB), coube aos membros da diretoria da entidade falar em nome dos prefeitos.

Gilson Amaro (DEM), de Santa Teresa, também muito próximo de Rose, agradeceu a parceria com o governo e lamentou a decisão de Hartung. Luciano Pingo (MDB), de Ibatiba, Juninho e Iraci Baltar (DEM), de Montanha, também se manifestaram.

De acordo com o prefeito de Guarapari, Edson Magalhães (PSD), Hartung reafirmou que não quer mais disputar nenhuma eleição, e que vai contribuir com a política de outras maneiras, discutindo ideias.

"Foi um gesto solidário aos prefeitos. Durante esse período tivemos uma boa relação e esperamos que o governador possa ser o nosso timoneiro. Aquilo que nós abraçarmos, ele vai estar junto. Ele se dispôs a continuar nos orientando. Também destacou que espera que o próximo gestor dê continuidade ao controle dos gastos públicos", contou Magalhães.

Segundo ele, o governador reafirmou que não vai participar do processo de escolha de nomes para assumir a candidatura de seu grupo político. Magalhães defendeu que os prefeitos, principalmente os que são representantes partidários, também tenham voz nas articulações.

"Guarapari tem um número expressivo de eleitores. Temos um peso. Isso precisa ser considerado, assim como outros municípios", afirma.

Paulo Hartung disse aos prefeitos que pretende inaugurar obras nos municípios até o final do mandato Crédito: Leonardo Duarte/Secom

APROXIMAÇÃO

Presidente estadual do Podemos, o prefeito Gilson Daniel comentou sobre a maratona intensa de conversas mantidas por Rose, agora também com os aliados de Hartung, após a desistência da candidatura dele. Eles também cogitam uma composição com o nome indicado pelo grupo governista.

"O Podemos está conversando com todos os partidos que são aliados ao governador, que estão no governo, também com os que não estão no governo. A senadora Rose está com uma agenda atrás da outra, pois muitos que ainda não definiram seu caminho. Ela tem falado permanentemente com Ricardo (Ferraço, do PSDB), com César (Colnago, PSDB) e Amaro Neto (PRB) também. Não vejo dificuldade em uma composição, em atraí-los para nosso projeto. Mas a candidatura dela continua colocada", disse Gilson Daniel.

FIRME

Em entrevista após a reunião com os prefeitos, o governador Paulo Hartung afirmou que está fora do processo eleitoral, e que, inclusive por isso, voltará a fazer inaugurações até o fim do mandato. Caso fosse candidato, Hartung estaria proibido de estar presente em eventos para inaugurar obras, pela legislação eleitoral.

Não vou buscar mandato mais. Disse a eles que temos muita coisa a ser entregue nos 78 municípios, e outras ações também para serem iniciadas. E que eles podem contar com o governo Paulo Hartung (MDB) - Governador do Estado

Questionado se está empreendendo esforços para manter sua base unida, e para que os partidos não migrem para outras candidaturas, Hartung nega interferências.