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Pesquisa Futura

Hartung é bom ou ótimo para 40,4% dos eleitores do ES

Instituto Futura também perguntou como os eleitores avaliam o governo do Estado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 set 2018 às 01:07

Publicado em 25 de Setembro de 2018 às 01:07

Paulo Hartung Crédito: Amarildo
O governador Paulo Hartung (MDB) é considerado bom ou ótimo por 40,4% dos entrevistados pelo Instituto Futura. Outros 23% dos eleitores consideram o desempenho do governador como ruim ou péssimo e 33,8% acham regular.
A aprovação de Hartung, na pesquisa divulgada nesta segunda-feira (24), é dois pontos percentuais a mais do que a obtida na pesquisa de agosto, quando 38,4% o consideravam ótimo ou bom.
O resultado é equilibrado na maioria dos cenários. Se levarmos em conta o sexo dos entrevistados, no masculino, 40% afirmou que o governador é bom ou ótimo; e no feminino, 40,7%.
Já nas faixas etárias, Hartung é mais bem avaliado entre os mais velhos. Entre os eleitores acima de 35 anos, o percentual de quem o considera bom ou ótimo varia entre 43,5% até 52%. Entre os mais jovens, ele é bom ou ótimo para 23,1%.
AVALIAÇÃO DE GOVERNO
Os entrevistadores também perguntaram aos capixabas como eles avaliam o governo do Estado. O percentual dos que consideram o governo bom ou ótimo é menor do que a nota atribuída a Hartung  32,9%. Outros 23,6% consideram o governo ruim ou péssimo; e 39,9% afirmam ser regular.
METODOLOGIA
A Futura ouviu 800 eleitores nos dias 20 e 21 de setembro e tem confiabilidade de 95%. No Tribunal Superior Eleitoral (TSE), está registrada sob o número ES-00691/2018. A margem de erro do levantamento é de 3,5 pontos percentuais para mais ou para menos.

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