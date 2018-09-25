Hartung é bom ou ótimo para 40,4% dos eleitores do ES

Paulo Hartung Crédito: Amarildo

O governador Paulo Hartung (MDB) é considerado bom ou ótimo por 40,4% dos entrevistados pelo Instituto Futura. Outros 23% dos eleitores consideram o desempenho do governador como ruim ou péssimo e 33,8% acham regular.

A aprovação de Hartung, na pesquisa divulgada nesta segunda-feira (24), é dois pontos percentuais a mais do que a obtida na pesquisa de agosto, quando 38,4% o consideravam ótimo ou bom.

O resultado é equilibrado na maioria dos cenários. Se levarmos em conta o sexo dos entrevistados, no masculino, 40% afirmou que o governador é bom ou ótimo; e no feminino, 40,7%.

Já nas faixas etárias, Hartung é mais bem avaliado entre os mais velhos. Entre os eleitores acima de 35 anos, o percentual de quem o considera bom ou ótimo varia entre 43,5% até 52%. Entre os mais jovens, ele é bom ou ótimo para 23,1%.

AVALIAÇÃO DE GOVERNO

Os entrevistadores também perguntaram aos capixabas como eles avaliam o governo do Estado. O percentual dos que consideram o governo bom ou ótimo é menor do que a nota atribuída a Hartung  32,9%. Outros 23,6% consideram o governo ruim ou péssimo; e 39,9% afirmam ser regular.

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