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Hartung diz que não voltará a disputar novas eleições

O emedebista reforçou o discurso de que 'está na hora de passar o bastão', mas que continuará a carreira política fazendo palestras e escrevendo artigos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 jul 2018 às 16:15

Publicado em 10 de Julho de 2018 às 16:15

Hartung disse que não vai concorrer mais para cargos públicos Crédito: Bernardo Coutinho
O governador do Espírito Santo, Paulo Hartung (MDB), anunciou na manhã desta terça-feira (10) que não deverá voltar a disputar eleições para cargos públicos. O emedebista reforçou o discurso de que "está na hora de passar o bastão", mas que continuará a carreira política fazendo palestras e escrevendo artigos.
"Estou no meu terceiro mandato como governador, já fui senador e já fui prefeito. Acho que é hora de passar o bastão. Aguentar o tranco de estar na política não é fácil. Vou fazer a política a vida inteira, mas não penso em exercer novos cargos eletivos. Talvez posso ser ministro, a depender do governo que será eleito", afirmou.
SAÚDE
Hartung também comentou que ouviu boatos de que a decisão de não disputar as eleições foi por conta do seu quadro de saúde, já que ele ainda está em tratamento por conta de um câncer que teve na bexiga.
"Isso é boato. Pelo o que eu sinto, acho que estou curado, mas tenho sido transparente em dizer que meu tratamendo não acabou. Daqui a duas semanas farei um novo procedimento médico, mas tenho muita energia. Quero voltar a ser economista, estou escrevendo um livro sobre esses últimos quatro anos e, quando acabar esse mandato, quero curtir com meu neto Lucas", projetou.
Questionado se prepara um sucessor para assumir sua posição, o governador disse que não é hora de apontar nomes e que vai esperar a decisão dos partidos para depois das convenções, analisar se apoiará algum candidato.
"O papel de lideranças políticas modernas não é ficar dando direcionamento para onde o eleitor deve ir. Quem decide são as pessoas, a sociedade e os partidos. Mas fico feliz com as pesquisas de avaliação do governo e com o índice de satisfação dos capixabas em meu governo. Não vou definir um candidato agora para daqui a três semanas (após as convenções) ter que mudar", explicou.

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