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Eleições 2018

Hartung diz que é hora de 'passar o bastão'

Superintendente de Estado de Comunicação, Andreia Lopes, em nota sobre a desistência do governador tentar a reeleição, disse que o emedebista não manifestou apoio a pré-candidato

Publicado em 09 de Julho de 2018 às 21:56

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 jul 2018 às 21:56
Paulo Hartung Crédito: Reinaldo Carvalho/Ales
O governador Paulo Hartung (MDB) afirmou que é hora de "passar o bastão", ao anunciar em reunião com os secretários na tarde desta segunda-feira (09) que não vai disputar a reeleição. Em nota, a superintendente de Estado de Comunicação, Andreia Lopes, frisou que o emedebista não manifestou apoio político a nenhum pré-candidato. 
"O governador pediu ainda mais empenho da equipe nas ações de governo e nas entregas à população, destacando que o Espírito Santo tem as contas organizadas, projetos inovadores e é referência para o país", diz trecho da nota. 
Na última sexta-feira (06), durante agenda em Cachoeiro de Itapemirim, o governador destacou que caberia à equipe realizar inaugurações e dar ordens de serviço. Foi o último dia permitido pela Justiça Eleitoral para o governador participar de inaugurações, caso fosse entrar na disputa. 
Em 2014, após ser eleito, o governador afirmou que não concorreria à reeleição. "Vou dar o melhor das minhas forças, para que, em 2018, o Estado possa ser entregue a um novo líder, comprometido com essas questões, que não deveriam ser programas de governo, mas cultuadas como valores de Estado", disse Hartung, em entrevista para A Gazeta em dezembro daquele ano. 
Apesar de lideranças aliadas a Hartung terem apostado que o governador tentaria a reeleição, o emedebista não havia se colocado como pré-candidato.
Veja a nota na íntegra
"O governador Paulo Hartung reuniu a equipe de secretários na tarde desta segunda-feira (09) para anunciar que não disputará a reeleição. Hartung disse que é hora de 'passar o bastão'. Ele não manifestou apoio político a nenhum pré-candidato. O governador pediu ainda mais empenho da equipe nas ações de governo e nas entregas à população, destacando que o Espírito Santo tem as contas organizadas, projetos inovadores e é referência para o país."

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