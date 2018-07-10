Hartung diz que é hora de 'passar o bastão'

Paulo Hartung Crédito: Reinaldo Carvalho/Ales

O governador Paulo Hartung (MDB) afirmou que é hora de "passar o bastão", ao anunciar em reunião com os secretários na tarde desta segunda-feira (09) que não vai disputar a reeleição. Em nota, a superintendente de Estado de Comunicação, Andreia Lopes, frisou que o emedebista não manifestou apoio político a nenhum pré-candidato.

"O governador pediu ainda mais empenho da equipe nas ações de governo e nas entregas à população, destacando que o Espírito Santo tem as contas organizadas, projetos inovadores e é referência para o país", diz trecho da nota.

Em 2014, após ser eleito, o governador afirmou que não concorreria à reeleição. "Vou dar o melhor das minhas forças, para que, em 2018, o Estado possa ser entregue a um novo líder, comprometido com essas questões, que não deveriam ser programas de governo, mas cultuadas como valores de Estado", disse Hartung, em entrevista para A Gazeta em dezembro daquele ano.

Apesar de lideranças aliadas a Hartung terem apostado que o governador tentaria a reeleição, o emedebista não havia se colocado como pré-candidato.

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