Hartung diz que atentado contra Bolsonaro é um 'absurdo de violência'

O governador do Estado, Paulo Hartung, por meio de nota à imprensa, repudiou a violência praticada conta o candidato à presidência da República Jair Bolsonaro (PSL), na tarde desta quinta-feira (06).
Hartung chamou o ato de "absurdo de violência" e disse que a conduta "fere a democracia e precisa". O governador ainda afirmpu que é preciso que o país saia da "marcha de insensatez" em que se encontra.
Durante um ato de campanha em Juiz de Fora, Minas Gerais, ele levou uma facada na barriga e depois foi retirado do local direto para o hospital.
"Repudio a violência praticada contra o candidato a presidente Jair Bolsonaro. Eu tenho mostrado já há algum tempo minha preocupação com a radicalização que temos vivenciado na política brasileira. Esse ato absurdo de violência fere a democracia e precisa ser também um sinal de alerta às maiores lideranças do nosso país para que a gente saia dessa verdadeira marcha da insensatez."
Paulo Hartung, governador do Estado do Espírito Santo