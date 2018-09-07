Hartung diz que atentado contra Bolsonaro é um 'absurdo de violência'

Governador do Espírito Santo se manifestou sobre o ato contra o candidato à Presidência pelo PSL e afirmou que 'fere a democracia'
Redação de A Gazeta

Publicado em 06 de Setembro de 2018 às 22:33

O governador Paulo Hartung chegou a anunciar em coletiva que era hora de passar o bastão Crédito: Fred Loureiro/Secom
O governador do Estado, Paulo Hartung, por meio de nota à imprensa, repudiou a violência praticada conta o candidato à presidência da República Jair Bolsonaro (PSL), na tarde desta quinta-feira (06). 
Hartung chamou o ato de "absurdo de violência" e disse que a conduta "fere a democracia e precisa". O governador ainda afirmpu que é preciso que o país saia da "marcha de insensatez" em que se encontra.
Durante um ato de campanha em Juiz de Fora, Minas Gerais, ele levou uma facada na barriga e depois foi retirado do local direto para o hospital.
Leia a nota na íntegra
"Repudio a violência praticada contra o candidato a presidente Jair Bolsonaro. Eu tenho mostrado já há algum tempo minha preocupação com a radicalização que temos vivenciado na política brasileira. Esse ato absurdo de violência fere a democracia e precisa ser também um sinal de alerta às maiores lideranças do nosso país para que a gente saia dessa verdadeira marcha da insensatez."
Paulo Hartung, governador do Estado do Espírito Santo

