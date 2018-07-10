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Fora da disputa

Hartung desiste de tentar reeleição e diz que cumpriu seu papel

Governador anunciou a secretários e aliados que questões familiares e conjuntura nacional pesaram em sua decisão de não se candidatar

Publicado em 09 de Julho de 2018 às 21:22

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 jul 2018 às 21:22
Hartung está determinado a apoiar um candidato ao governo do Estado que faça parte de seu núcleo político Crédito: Carlos Alberto Silva
O governador Paulo Hartung (MDB) informou nesta segunda-feira (09) a aliados que não será candidato à reeleição. A informação foi confirmada à reportagem por colaboradores do chefe do Executivo. Uma série de motivos foram levados em conta, entre eles, pesaram o fato de já ter sido governador por três mandatos, questões pessoais e familiares (tem 61 anos e acaba de se recuperar de um câncer de bexiga), a conjuntura política nacional e "a sensação de dever cumprido", como destaca um de seus aliados, que ouviram seu anúncio.
Questionado sobre a possibilidade de uma nova reviravolta de Hartung até a convenção do MDB, outro aliado, sob anonimato, disse que não é esse "o clima" hoje. E que está convencido de que a decisão do governador é definitiva. Outra pessoa que acompanha o chefe do Executivo de perto avalia que ele se decidiu "há cerca de um mês, 15 dias". "Até então, ele parecia animado a disputar", diz a fonte.
DESISTÊNCIA
Hartung anunciou na manhã desta segunda-feira sua decisão a alguns de seus aliados mais próximos, em reunião a portas fechadas realizada na Residência Oficial da Praia da Costa. À tarde, foi a vez do secretariado ser informado.
"Ele sai com a sensação total de dever cumprido. É uma decisão que mostra enorme desprendimento", afirmou um colaborador da equipe de Hartung.
A decisão vinha sendo amadurecida nos últimos dias, em conjunto com os integrantes do seu grupo político. Agora, Hartung terá pela frente outra decisão crucial a tomar. Ele está determinado a lançar e apoiar um candidato ao governo do Estado que faça parte de seu núcleo político. Esse nome, no entanto, ainda não foi escolhido.

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