Hartung desiste de tentar reeleição e diz que cumpriu seu papel

Hartung está determinado a apoiar um candidato ao governo do Estado que faça parte de seu núcleo político Crédito: Carlos Alberto Silva

O governador Paulo Hartung (MDB) informou nesta segunda-feira (09) a aliados que não será candidato à reeleição. A informação foi confirmada à reportagem por colaboradores do chefe do Executivo. Uma série de motivos foram levados em conta, entre eles, pesaram o fato de já ter sido governador por três mandatos, questões pessoais e familiares (tem 61 anos e acaba de se recuperar de um câncer de bexiga), a conjuntura política nacional e "a sensação de dever cumprido", como destaca um de seus aliados, que ouviram seu anúncio.

Questionado sobre a possibilidade de uma nova reviravolta de Hartung até a convenção do MDB, outro aliado, sob anonimato, disse que não é esse "o clima" hoje. E que está convencido de que a decisão do governador é definitiva. Outra pessoa que acompanha o chefe do Executivo de perto avalia que ele se decidiu "há cerca de um mês, 15 dias". "Até então, ele parecia animado a disputar", diz a fonte.

DESISTÊNCIA

Hartung anunciou na manhã desta segunda-feira sua decisão a alguns de seus aliados mais próximos, em reunião a portas fechadas realizada na Residência Oficial da Praia da Costa. À tarde, foi a vez do secretariado ser informado.

"Ele sai com a sensação total de dever cumprido. É uma decisão que mostra enorme desprendimento", afirmou um colaborador da equipe de Hartung.